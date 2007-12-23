روباتهای صنعتی محبوب تر از روباتهای انسان نما

به گزارش خبرگزاری مهر، هنگامی که صحبت از روباتهای پیشرفته می شود، ذهن به یاد روباتهای شبه انسان و انسان نما می افتد. ماشینهایی که در سالهای اخیر هر روز بیش از گذشته با کسب مهارتها و تواناییهای مختلفی چون گرفتن اشیا با دست، برقراری ارتباط با انسانها، بالا و پایین رفتن از سطوح مختلف و ... شبیه به انسان می شوند.

این درحالی است که به نظر می رسد، مد گرایش به روباتهای انسان نما و شبه انسان تاحد زیادی کاهش یافته است به طوری که هیچ یک از این روباتهای شبیه به انسان جز لیست پنج جایزه اول اعطا شده از سوی وزارت اقتصاد، صنایع و بازرگانی ژاپن قرار نداشتند.

وزارت اقتصاد، صنایع و بازرگانی ژاپن همه ساله جوایزی را به بهترین روباتهای سال اعطا می کند. برنده اول جایزه بهترین روبات سال 2007 ژاپن (Robot Award 2007) موسسه ای است که سال گذشته توانست به خاطر انجام تحقیقات در عرصه علوم روباتیک جوایزی را دریافت کند.

روبات محصول این موسسه تحقیقاتی، یک بازوی مکانیکی با عنوان M-430iA است. این بازوی مکانیکی مجهز به ردیاب بصری است و می تواند محیط اطراف خود را تشخیص و عملیات خود را با سرعت بسیار بالایی انجام دهد.

کاربرد این روبات در صنایع دارویی و غذایی است و می تواند بدون کوچکترین خطا عملیات حمل و نقل را 120 دفعه در دقیقه انجام دهد.

بر اساس گزارش واشنگتن پست، رتبه دوم این جایزه به یک روبات شوینده سطوح وسیع اعطا شد و جایزه رتبه سوم را روباتی با عنوان Robotic Blood Sample Courier System دریافت کرد که برای انجام آزمایشات خون در بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین یک روبات بیمارستانی دیگر با عنوان MR Image-Guided Surgical Robot System توانست رتبه چهارم را به خود اختصاص دهد. این روبات توانایی انجام عملهای جراحی بسیار دقیق را دارد.

جایزه پنجم بهترین روباتهای سال 2007 ژاپن را عضلات الکترومکانیکی روبات HD Harmonics دریافت کرد. این روبات برای کنترل و حرکتهای محاسبه شده مکانیزمهای صنعتی بسیار مفید است.

به گفته کارشناسان ژاپنی علوم روباتیک، نتایج این جایزه نشان می دهد که هنوز تا تحقق رویای زندگی کاربردی روباتها در کنار انسان سالهای زیادی باقی مانده است و هنوز روباتهای صنعتی مورد توجه قرار دارند.