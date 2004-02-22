ذوب آهن با شناخت كامل الرفاعي به بحرين مي رود

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان يكي از نمايندگان كشورمان در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا عصر فردا تهران را به مقصد منامه ترك خواهد كرد تا خود را براي برگزاري ديداربا تيم الرفاعي بحرين آماده كند.

اردوي آمادگي اين تيم در كيش عصر امروز با برگزاري آخرين جلسه تمريني به پايان مي رسد وآنها پس ازمراجعه به تهران ساعت 15 فردا به سمت بحرين پروازخواهند كرد.

كادر فني ذوب آهن براي آنكه بتواند با شناخت كافي به مصاف حريف برود تاكنون دوفيلم از بازي هاي الرفاعي را براي بازيكنان خود به نمايش گذاشته است. ذوبي ها در ديدار اول خود موفق شدند تيم فوتبال پاختاكور ازبكستان را با نتيجه يك بر صفر شكست دهند.