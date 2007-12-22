کتاب "گزیده کیمبریج در مورد کارنپ" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، کارنپ بیترید یکی از مهمترین فیلسوفان قرن بیستم است که جریان تجربهگرایی منطقی معروف به پوزیتیویسم را هدایت میکرده است. کارهای او نقشی مهم در فلسفه منطق و فلسفه علم بر عهده داشتهاند.
در این کتاب پارهای از متخصصان این چهره مهم فلسفی، آرای گوناگون وی را به بحث میگذارند. عناوین پارهای از فصول کتاب و نام مؤلفان آنها بدین قرارند: انقلاب کارنپ در فلسفه (مایکل فریدمن)، پیشرفت فکری کارنپ ( ای. دبلیو کاروس)، کارنپ و فرگه ( گوتفرید گابریل)، کارنپ و هوسرل ( تاماس ریکمن) و کارنپ و راسل و جهان خارج ( کریستوفر پینکوک).
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