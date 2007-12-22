خراسان رضوی مهمترین نقطه ترانزیتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان در محل دفتر استانداری افزود: استان خراسان رضوی نقطه عطف ترانزیت کشور است.

استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه درشرف میزبانی برای سفر دوم ریاست جمهوری به مشهد هستیم دستگاههای ما باید به طراحی برنامه هایی در جهت رفع نقص هایی اداری بپردازند.

وی افزود: در آستانه دومین سفر دولت به خراسان رضوی حدود یک هزار پروژه در دست افتتاح داریم و نیز تعدادی از پروژه ها نیز با شارژ اعتبار به جمع این یک هزار پروژه می پیوندند.

محمدی زاده با اشاره به اینکه شخص رئیس جمهور یک الگوی کامل مدیریتی است از تمامی دستگاهها درخواست کرد نفس پاسخگویی به مردم را اولین هدف برنامه های خود قرار دهند.

وی عنوان کرد: دعوت رسمی پادشاه عربستان از آقای رئیس جمهور یک پیروزی دبپلماسی برای مان نه تنها در منطقه بلکه در کل دنیا محسوب می شود .

محمدی زاده خاطر نشان کرد: مهندسی دیپلماسی ایران در موضوع هسته ای به طور کارآمد آثار برکت خود را بر جای گذاشته است تا آنجا که منجر به عقب نشینی با گام های بلند دشمنان ما شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه طراح این مهندسی دیپلماسی دولت بوده است افزود: با دولت جدید قدرت چانه زنی دیپلماتیک ایران در سطح بین المللی بالا رفته و کار به جایی رسیده است که اگر در گذشته 1+5 وجود داشت الان یک دسته بزرگ هستند که پا به عقب نشینی گذاشته اند.

وی بیان کرد: منطق جمهوری اسلامی آن قدر به قوا رسیده است که پیروزی های این چنین خود را حفظ کند و این موضوع در دعوت رسمی و شفاهی ملک عبدالله از رئیس جمهور به عربستان به وضوح دیده می شود.

محمدی زاده در خاتمه نفس پاسخگویی و صدق کلام، نگاه واقع بینانه و راستگویی با مردم را از شرایط کامل یک مدیریتا اصولی معرفی کرد و از کلیه دستگاهها خواست تا با این عناصر مانند رئیس دولت خود مدیریتی کارآمد تر داشته باشند.