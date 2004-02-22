عملكرد معلمان بر اساس روابط آنها با مديران مدارس ارزشيابي مي شود

منوچهر فضلي خاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه در صد در صد مدارس ارزشيابي از عملكرد معلمان ، توسط مدير و شوراي معلمان مدرسه صورت مي پذيرد ، افزود : بايد ميزان صحت و سقم ارزشيابي هاي صورت پذيرفته مورد بررسي قرار بگيرد.

وي با اشاره به اينكه نمره ارزشيابي معلمان در فرم هاي ارزشيابي كه به مدارس ارسال مي شود تا سقف 30 نمره است ، گفت : حاصل اكثر ارزشيابي هايي كه به ادارات آموزش و پرورش مناطق مي رسد بيش از 28 است و اين درحالي است كه آمار ارايه شده از كيفيت آموزش در مدارس با ميزان ارزشيابي ها تطابق ندارد.

مديركل دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي در ادامه افزود : امتياز 30 مختص افرادي است كه در تمام ابعاد آموزشي و پرورشي داراي مهارت و تخصص هستند و توانسته اند مفاهيم درسي را به بهترين روش ممكن به دانش آموزان منتقل كنند ، اما در ارزشيابي هايي كه در مدارس صورت مي پذيرد اين ملاك چندان مورد توجه قرار نمي گيرد و بيشتر روابط مديران مدارس با معلمان است كه ميزان امتياز معلمان را مشخص مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه فرم هاي ارزشيابي نتوانسته است رغبت و انگيزه معلمان را افزايش دهد ، گفت : هرچند كه پس از چند سال كسب بالاترين امتياز در ارزشيابي ، باعث ارتقاء گروه شغلي درصد محدودي از معلمان مي شود ، اما اين ارزشيابي در سرنوشت كاري معلمان تاثيري ندارد.

فضلي خاني ادامه داد : ضمن اينكه امتيازات بالا در موقعيت شغلي معلمان تاثير چنداني ندارد ، امتيازات پايين نيز هيچ توبيخي را در پي ندارد و به عبارتي بين معلمي كه 30 امتياز كسب كرده با معلمي كه زير 20 امتياز كسب كرده است تفاوتي وجود ندارد.