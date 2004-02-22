طولاني شدن مذاكرات صادرات گاز به دليل مراجع متعدد تصميم گيري است

معاون وزير نفت در اموربين الملل در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر درباره راههاي برداشت بيشتر ايران از قطر گفت: صادرات گاز بهترين راه است اما از آنجا كه قطر صادرات خود را زودتر از ايران آغاز كرده توانسته است سهم بيشتري از بازار را در اختيار داشته باشد.

هادي نژاد حسينيان درباره بازاريابي ايران گفت: قطر نيز همانند ايران به طور مستمر در حال بدست آوردن بازارهاي دنيا است اما به دليل برخوردار بودن از امكانات بيشتر موفق تر از ايران بوده به طوري كه توانست چندي پيش قراردادي براي صادرات 15 ميليون تن LNG با آمريكا منعقد كند.

وي با اشاره به طولاني شدن زمان مذاكرات با كشورهاي همسايه براي صادرات گاز گفت: به دليل حاكم بودن شرايطي دموكراسي در كشور براي انجام هر كاري بايد دولت و مجلس قانع شوند درصورتيكه در كشوري مانند قطر تنها يك نفر تصميم مي گيرد.

وي افزود: متفاوت بودن شرايط تصميم گيري از مهمترين عوامل طولاني شدن مذاكرات محسوب مي شود .

نژاد حسينيان در پاسخ به اين سوال كه " تاخير در برخي پروژه ها از جمله فاز يك مزيد برعلت است "گفت: فاز يك پارس جنوبي به دليل حمايت از صنايع داخلي بسيار طول كشيد اما نكته اي كه مطرح مي شود اين است كه بايد به نوعي صنايع داخلي ايران در زمينه صنعت نفت تجربه كسب كنند .

