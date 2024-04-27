۲۵هزار تخت بیمارستانی در سه سال ابتدای دولت سیزدهم افتتاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی در آیین افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی خراسان شمالی که عصر شنبه در محل بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: در سه سال ابتدای دولت سیزدهم ۲۵ هزار تخت بیمارستانی افتتاح شده است که در هی دولتی سابقه نداشته است.

وی در افزود: رویکرد وزارت بهداشت عدالت و تعالی نظام سلامت است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: ارتقای سرانه تخت بیمارستانی از ۹ دهم به عدد ۱/۴۵ نشان دهنده توزیع عادلانه خدمات درمانی در خراسان شمالی است.

کریمی بیان کرد: ۲۲۰ متخصص و فوق تخصص در خراسان شمالی مشغول خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های درمانی و بهداشتی هستند.

وی بیان کرد: در سال گذشته دو هزار پزشک متخصص در کشور جهت خدمت به مردم اعزام و توزیع شدند.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به یکسان شدن تعرفه پزشکان در بخش خصوصی و دولتی بیان کرد: این مهم با هدف ماندگاری پزشکان انجام شده است.

کریمی گفت: سقف ظالمانه درآمد پزشکان در مراکز درمانی دولتی که در سال ۹۵ گذاشته شده بود که در سال ۱۴۰۰ برداشته شد زیرا این مصوبه باعث خروج پزشکان شد.

وی بیان کرد: فاصله بین مناطق محروم و برخوردار از زیرساخت‌ها و امکانات بهداشتی و درمانی در کشور در حال کاهش است.