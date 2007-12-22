  1. سیاست
  2. سایر
۱ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۰۲

/ اختصاصی مهر/

بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با حضور هاشمی شاهرودی در مجلس

بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با حضور هاشمی شاهرودی در مجلس

معاون ارتباطات حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام کرد که آیت‌الله هاشمی شاهرودی به منظور بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف و نهایی شدن این لایحه، در نشست روز سه شنبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس حضور خواهد یافت.

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده معاون ارتباطات و نماینده حوزه ریاست قوه قضائیه در قوه مقننه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: لایحه شوراهای حل اختلاف بر اساس مبانی دینی و به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه از سوی رئیس قوه قضائیه تدوین شده است.

وی افزود: این لایحه که به ارتقاء و قانونمند تر شدن فعالیت های شوراهای حل اختلاف منجر خواهد شد، به دلیل تراکم کاری مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیته ای در این کمیسیون تشکیل شد که طی یک ملاقات با آیت الله هاشمی شاهرودی نظرات ایشان را در خصوص لایحه مورد ارزیابی قرار داد.

فتحعلیزاده تصریح کرد: چندی پیش رئیس کمیسیون قضایی مجلس از رئیس دستگاه قضا دعوت کرد که جهت تبیین بیشتر مبانی و دیدگاه های خود در خصوص شوراهای حل اختلاف در جلسه این کمیسیون حضور یابد و آیت الله هاشمی شاهرودی با توجه به نقش اساسی شوراهای حل اختلاف در کاهش میزان پرونده ها و اطاله دادرسی دعوت آقای محصل همدانی را پذیرفت.

معاون ارتباطات حوزه ریاست قوه قضائیه تاکید کرد: آیت الله هاشمی شاهرودی به لحاظ اهمیت تبیین ابعاد فقهی و اجتماعی و عرفی شوراهای حل اختلاف و اعتقاد به اصلاح قوانین و مقررات و نظارت ویژه ای که بر تنظیم و تدوین لوایح بر قوه قضائیه دارد، سه شنبه هفته جاری در کمیسیون قضائی مجلس حضور می یابد تا دیدگاه های خود را در خصوص شوراهای مورد بحث اعلام و از این طریق از خدمات این شوراها که مورد رضایت مردم است، تقدیر نماید.

او در پایان متذکر شد که آیت الله هاشمی شاهرودی بارها آمادگی خود را برای حضور در همه کمیسیون های مشترک که هر دو هفته در محل قوه قضائیه تشکیل می شود به منظور تبیین مواضع و دیدگاه های خود اعلام کرده و حضور در جلسه کمیسیون قضائی نهاد قانونگذار در این راستا ارزیابی می شود.

کد مطلب 609047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها