شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روسیه به شش نفر کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، کمیسیون انتخابات امروز صلاحیت "ولادیمیر" بوکوفسکی" از مخالفان رژیم شوروی سابق را برای شرکت در انتخابات دوم مارس رد کرد.

به بوکوفسکی که اکنون تابعیت انگلیس را دارد، گفته شده طبق قانون اساسی نامزدهای انتخابات باید حداقل 10 سال در روسیه زندگی کرده باشند. خبرگزاری اینترفکس نیز گزارش داد علت دیگری که برای رد صلاحیت وی اعلام شده تابعیت دوگانه وی است.

"الکساندر مدودوف"، نامزد حزب روسیه متحد که از حمایت "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه برخوردار است؛ هفته گذشته در انتخابات ثبت نام کرد و انتظار می رود بدون مشکلی در انتخابات به پیروزی برسد.

نامزدهای دیگر انتخابات 12 اسفند "گنادی زیوگانف" رهبر حزب کمونیست و "ولادیمیر ژیرینوفسکی"، رهبر حزب ملی گرای LDPR است.

سه نامزد دیگر عبارتند از "میخائیل کاسیانوف"، و "بوریس نمستوف" از مقامهای سابق کاخ کرملین و نیز رهبر حزب دموکراتیک. آنها پیش از ثبت نام رسمی در انتخابات باید دو میلیون امضا از سوی هوادارانشان جمع آوری کنند.