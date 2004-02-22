شكست دادن الرفاعي در بحرين دور از دسترس نيست

مهدي رجب زاده هافبك ملي پوش ذوب آهن درگفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : با تماشاي فيلم بازيهاي اخير تيم الرفاعي بحرين كليه بازيكنان ما شناخت خوبي ازاين تيم پيدا كرده اند و درصورت دقت و تلاش بيشترمي توانيم اين تيم را درخانه خودش شكست دهيم.

رجب زاده ادامه داد: الرفاعي بحرين تيم دونده ايست كه بازيكنان اين تيم ازنظر قواي بدني درشرايط بسيارخوبي قرار دارند اما از نظر فني در شرايط مطلوبي نيستند ومي توان با تلاش وهوشياري بيشتر دروازه اين تيم را بازكرد.

هافبك ملي پوش ذوب آهن درمورد وضعيت اين تيم قبل ازسفر به بحرين گفت : برپايي اردوي تداركاتي دركيش و انجام يك ديدار دوستانه به آمادگي تيم ما كمك كرد و درحال حاضر كليه بازيكنان ما در شرايط بسيار خوبي قراردارند و براي ديداربا الرفاعي مشكل خاصي وجود ندارد.

مهدي رجب زاده در پايان ابراز اميدواري كرد ذوب آهن بتواند در ديدار دوم خود درليگ قهرمانان آسيا نيز به پيروزي برسد.