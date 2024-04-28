به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد شفائی صبح امروز یک شنبه در جمع مدیران کل بانک‌های استان، افزود: از ابتدای پیدایش انقلاب اسلامی دشمنان با تمام ظرفیت و توان برای توقف حرکت ارزشمند ملت قهرمان ایران به میدان آمدند.

وی ادامه داد: ما از ابتدای پیدایش این انقلاب به دنبال هیچ جنگی نبودیم و شیوه هدایت و رهبری امامین انقلاب نیز همین بوده تا از هر جنگی پیشگیری شود، کلیه اقدامات ما در راستای همین سیاست جنگ زدایی بوده است.

شفائی تصریح کرد: امروز شما می‌بینید که ایران هرگونه تعرضی به کشور را با قدرت پاسخ می‌دهد که نشان از عزت و اقتدار کشور ما دارد.

یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که دشمن علیه کشور ما ظرفیت خود را به میدان آورده است همین عرصه اقتصاد و جنگ اقتصادی است؛ پیشگامان، افسران و سرداران جنگ اقتصادی شما عزیزانی هستید که در زمینه اقتصاد کشور تلاش می‌کنید.



وی افزود: دشمن هدف خود را هوشمندانه دنبال می‌کنند و در این جنگ شما در جبهه و پیشانی جنگ قرار دارید؛ نقش شما عزیزان در این نبرد، محوری و قابل ستایش است.



فرمانده سپاه سلمان تاکید کرد: نیاز است تا در این جنگ مهم با برنامه و انسجام بیشتر عمل کنیم تا دشمن مأیوس و ناامید بشود. پایه، ریشه و اساس توسعه امنیت است و در این زمینه ما با تمام توان در میدان هستیم.