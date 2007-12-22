پیگیری مدیریت فرهنگی نیازمند اتحاد با ارگانهای مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمدکاظم دبیری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: باید از تمام ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده شود اما در تعامل با دیگر سازمان ها باید از موازی کاری بپرهیزیم.

وی با اشاره به اینکه فعالیت ارشاد با شعار هدایت، حمایت و نظارت آغاز می شود، خاطرنشان کرد: فعال سازی و رونق مراکز و موسسات در بخش سینما، هنر، فرهنگ، مساجد، مطبوعات و تبلیغات از وظایف ارشاد است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد عنوان کرد: هدف ما توسعه، ساماندهی، تقویت و توانمندسازی موسسات فرهنگی، هنری با رویکرد موضوعی، تخصصی است، بر همین اساس این موسسات باید با استفاده از نظرات صاحبنظران شروع به کار کنند و با ظرفیت سازی فعالیت ها را به آنها بسپاریم.

وی همچنین خواستار تشکیل اتاق فکر برای بررسی ساختارها و کاهش آسیبهای فرهنگی در این کلان شهر مذهبی شد.

دبیری خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد، زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد این تشکیلات فرهنگی را فراهم آورده است.

وی پیشنهاد داد تا روحانیون، دانشگاهیان، بانوان، جوانان و هر فرد صاحب اندیشه در زمینه مسایل فرهنگی در این اتاق فکر عضویت داشته باشند.

دبیری گفت: یکی از مسایل اساسی فرهنگی در مشهد، وجود بارگاه مقدس حضرت امام رضا(ع) و ایجاد ساختارهای فرهنگی متنوع پیرامون این مکان نورانی است که لازم است صاحب نظران درباره این مهم در اتاق فکر با یکدیگر هم اندیشی کنند.

وی افزود: یکی از موضوعات فرهنگی دیگری که لازم است صاحبان اندیشه فرهنگی درباره آن هم اندیشی کنند، خرده فرهنگهایی است که در نقاط حاشیه‌ ای شهر مشهد متمرکز شده و ساختار خاصی را بوجود آورده ‌اند و نیازمند ساماندهی نیز هستند.

وی در خصوص قوانین حوزه فرهنگ بیان داشت: گاهی به بعضی قوانین توجهی نمی شود و گاهی در قوانین کمبودهایی وجود دارد اما باید گفتگوی خود را با دیگر سازمانها در قالب قوانین تنظیم کنیم و در مواردی که لازم است با کار کارشناسی خلا موجود در قوانین را برطرف کنیم.