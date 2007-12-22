به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، پیام رهبران و علمای مسلمان که مورد استقبال متألهان و مورخان مسلمان و مسیحی است به دنبال نامه همین گروه به رهبران مسیحی جهان در ماه اکتبر ارسال می‌شود. علمای مسلمان دعوت پاپ بندیکت شانزدهم برای گفتگو در واتیکان را خواهند پذیرفت و همچنین محورهای بحث را که تمرکز بر موضوعات الهیاتی، اجتماعی و اخلاقی است پیشنهاد می‌کنند.

138 نفر از علمای مسلمان در این نامه که بر حرمت زندگی انسانها تأکید کرده خواستار بهبود وضعیت دنیا و صلح شده و از خداوند خواستار بخشایش و صلح میان جوامع شده‌اند.

عارف علی نعید یکی از امضاء‌کنندگان این نامه گفت: صدای اسلام بار دیگر به سطح منعکس می‌شود. صدای بسیاری از اقلیتها به علت ماهیت افراط‌گرایانه و خشونت‌آمیز رسانه ای کم‌جلوه است که این امر به ارائه تصویر تحریف شده‌ای از اسلام کمک کرده است.

وی گفت: متفکران مسلمان در طول تاریخ به همتایان مسیحی خود عید کریسمس را تبریک گفته‌اند اگرچه این نخستین باری است که یک گروه از علمای مسلمان از سراسر مکاتب فکری به همسایگان مسیحی این عید را تبریک می‌گویند.

نامه کریسمس فردا به دنبال پاسخ مثبت بسیاری از رهبران مسیحی به نامه یازدهم اکتبر علمای مسیحی ارسال می‌شود.

میرسلاو ولف استاد الهیات دانشگاه یل از ایده ارسال پیام کریسمس استقبال کرد و گفت: این امر حائز اهمیت تلقی می‌شود که ابتکار عمل تاریخی متفکران مسلمان حرمت زندگی فرد فرد انسانها را مورد تصدیق قرار داده است.

پاپ اواخر ماه نوامبر به این نامه پاسخ داد و با تجلیل از این ابتکار عمل نمایندگان علمای مسلمان را به واتیکان دعوت کرد.

این در شرایطی است که تأخیر واتیکان در پاسخ به نامه اکتبر و چارچوبی که پاپ برای گفتگو پیشنهاد کرده و خواسته است که این گفتگو بر موضوعات اجتماعی متمرکز باشد تا الهیاتی نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.