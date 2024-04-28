کیانوش احسانی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل ذهاب هنگام پایش، گشت و کنترل زیستگاه‌ها و منابع آبی سطح حوزه استحفاظی موفق به کشف و ضبط بیش از ۶۰۰ متر تور ماهیگیری شدند.

وی افزود: این چندمین بار طی هفته‌های اخیر است که مأموران نسبت به جمع آوری تورهای پهن شده توسط صیادان غیر مجاز در سد تنگ حمام شهرستان سرپل ذهاب اقدام می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل ذهاب بیان کرد: مناطق و زیستگاه‌های تحت مدیریت این شهرستان به صورت شبانه روزی توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پایش و کنترل می‌شود.

احسانی پور تاکید کرد: در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان برابر ضوابط و مقررات زیست محیطی برخورد قانونی خواهد شد.