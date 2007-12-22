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۱ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۳۱

دومین جشن ادبیات نمایشی 16 دی برگزار می‌شود

مراسم دومین جشن انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران ساعت 17 روز یکشنبه 16 دی‌ماه در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد صدیقی سخنگوی شورای سیاستگذاری این جشن گفت: "هیئت داوران این جشن در بخش نمایشنامه‌نویسی شامل قطب‌الدین صادقی، محمود استادمحمد، فرامرز طالبی، ناصح کامکاری و حسین کیانی و در بخش ترجمه و پژوهش ادبیات نمایشی محمدرضا خاکی، فرزان سجودی و یدالله آقاعباسی هستند. نامزدهای بر بخش هم به زودی اعلام می‌شوند."

وی در پایان یادآور شد: "در دومین دوره جشن انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، 69 نمایشنامه بلند چاپ‌نشده، 72 نمایشنامه کوتاه چاپ‌نشده، 34 نمایشنامه ترجمه چاپ‌شده، 22 اثر پژوهشی ادبیات نمایشی و 54 نمایشنامه بلند و کوتاه منتشرشده به دبیرخانه این جشن رسیده است."

کد مطلب 609079

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