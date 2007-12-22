به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد صدیقی سخنگوی شورای سیاستگذاری این جشن گفت: "هیئت داوران این جشن در بخش نمایشنامه‌نویسی شامل قطب‌الدین صادقی، محمود استادمحمد، فرامرز طالبی، ناصح کامکاری و حسین کیانی و در بخش ترجمه و پژوهش ادبیات نمایشی محمدرضا خاکی، فرزان سجودی و یدالله آقاعباسی هستند. نامزدهای بر بخش هم به زودی اعلام می‌شوند."

وی در پایان یادآور شد: "در دومین دوره جشن انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، 69 نمایشنامه بلند چاپ‌نشده، 72 نمایشنامه کوتاه چاپ‌نشده، 34 نمایشنامه ترجمه چاپ‌شده، 22 اثر پژوهشی ادبیات نمایشی و 54 نمایشنامه بلند و کوتاه منتشرشده به دبیرخانه این جشن رسیده است."