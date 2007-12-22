مظاهری در گفتگو با مهر : انتشار چک پول ضابطه مند شد/ اقدامات کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی

طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بر روی انتشار چک پولهایی که تاکنون توسط بانکها صورت گرفته، نظارت داشته است، گفت: انتشار این چک پولها قانونی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: همانطور که رئیس جمهور اعلام کرد، برخی از بانکها بیش از حد نسبت به انتشار چک پول اقدام کرده بودند که با نظارت بانک مرکزی انتشار آنها ضابطه مند شده و همچنین انتشار این چک پولها کنترل می شود.

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد اخیرا رئیس جمهوری گفته است بانک‌های دولتی از تغییر رییس کل بانک مرکزی و به خاطر تضعیف نهاد نظارتی، سوء استفاده کرده و چک پول‌های وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسید. چک پول‌هایی هم که چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود.

در حالی که طبق مجوز قانونی بانک‌ها می‌توانند 40 درصد دارایی نقدی خود را چک پول چاپ کنند، این میزان در بعضی از بانک‌ها تا 200 درصد رسید. در 6 ماهه اول بانک‌ها می‌توانستند با چک‌پول 24 هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کنند اما عملاً این مبلغ بر 120 هزار میلیارد تومان رسید در حالی که کل معاملات ما 270 هزار میلیارد تومان است و در نتیجه حدود 70 درصد قدرت خرید، تولید شد که برخلاف قانون و خیانت به کشور بود

رئیس قوه مجریه خاطر نشان کرده است: این خلق پول از طرف بانک‌های دولتی اتفاق افتاد و این منابع به سمت کالاهای بازرگانی و خدمات سوق پیدا کرد. که به یکباره نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد.

13 آئین نامه تحول رفتاری نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفتگوی خود با مهر از نهایی شدن حدود 13 آئین نامه در گروه های کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی تشکیل شده است، خبرداد و تصریح کرد: این آئین نامه ها در مرحله بررسی و تصویب قرار دارد و هنوز ابلاغ نشده است.

مظاهری با تاکید بر اینکه ابلاغ آئین نامه ها اعلام خواهد شد، افزود: پیش نویس متن نهایی آئین نامه ها براساس قول رئیس جمهور، مسئولان بانک مرکزی و سایر مسئولان اقتصادی از طریق سایت بانک مرکزی و ارسال به برخی از تشکلها در اختیار عموم قرار گرفته است تا بدین طریق نظرات افراد مختلف در مورد آئین نامه ها دریافت شود.

وی ادامه داد: هنوز در حال دریافت نظرات مفید برخی افراد، کارشناسان، صاحب نظران، تشکلهای علمی، اقتصادی و صنفی در مورد بند بند آئین نامه ها هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه متنی در این راستا تهیه شده، اما چنانچه حرف های جدیدی در مورد آن به ما ارسال شود، آئین نامه ها را تکمیل خواهیم کرد تا این کار به عنوان کاری سازنده، مفید و کم غلط نهایی شود.

وی از درجریان بودن مراحل نهایی تصویب آئین نامه ها خبرداد و گفت: متن نهایی آئین نامه ها به سه بخش تقسیم می شود، یک دسته بخشی است که جزو اختیارات بانک مرکزی است و توسط این بانک ابلاغ می شود و نیاز به مصوبه دولت ندارد.

مظاهری دسته دوم آئین نامه ها را نیاز مند مصوبه هیئت وزیران دانست و بیان کرد: این دسته از آئین نامه ها برای تصویب و ابلاغ به هیئت وزیران ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است، بخشی از آئین نامه ها نیز نیاز به قانون داشته باشد که آن را نیز به صورت لایحه برای تصویب تقدیم مجلس خواهیم کرد.