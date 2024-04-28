انقلاب ایران شکست ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار در نشست خبری که به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی و بسیج فرهنگیان در سالن جلسات هتل فجر اهواز برگزار شد ضمن تبریک هفته عقیدتی سیاسی و روز معلم، اظهار کرد: اعجاز قرن چهاردهم و پانزدهم انقلابی شکل و نام گرفت که این انقلاب ریشه در گفتمان نبی اکرم (ص) و دیگر ائمه معصوم (ع) دارد، برخی از آیات الهی نیز حکایت از انقلابی دارد که در آخر زمان شکل می‌گیرد، نشانه‌هایی که در آیات و روایات ما آمده آنقدر با ویژگی‌های انقلاب اسلامی مطابقت دارد که مطمئن می‌شویم این انقلاب همان انقلاب است.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوزستان بیان کرد: اعترافات نظریه پردازان غربی، بیانات گوهر بار حضرت امام راحل، مقام معظم رهبری و امامین انقلاب نیز حکایت از همین مطلب دارد که این انقلاب همان انقلاب وعده داده شده است که طومار دنیای استکبار را در هم خواهد پیچید و پرچم را به دست صاحب اصلی‌اش خواهد سپرد.

وی با بیان اینکه تجربه ۴۵ ساله انقلاب اسلامی این را به ما می‌فهماند که این انقلاب صاحب دارد، تصریح کرد: این انقلاب هیچ چیز نداشت و زمانی که جنگ بر ما تحمیل شد، حتی سیم خاردار نداشتیم و یا توان ساخت یک فشنگ کلاش را نداشتیم، توطئه‌ها پس از دیگری شکل گرفت و همه این‌ها را تبدیل به فرصت کرد که اینها همه حکایت از این دارد که این انقلاب صاحب دارد، همان انقلاب وعده داده شده است که در سرزمین پارس شکل می‌گیرد و زمینه ساز ظهور حضرت حجت (عج) است.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوزستان گفت: انقلابی که توانسته دنیای استکبار را از پشت میزهای خودش به صحنه بیاورد، به جنگ رویاروی بکشاند، در جنگ نیمه سخت، جنگ سخت، جنگ نرم، جنگ فرهنگی و جنگ ترکیبی مجبور به شکست کند و همه اعتراف کنند که این انقلاب، انقلاب شکست ناپذیر است؛ آن افسانه رژیم صهیونیستی لاینحلی که برای خود ساختند در عملیات وعده صادق مغلوب خود کند به گونه‌ای که بنا به نظریه، نظریه پردازان غرب آن انقلابی که مغلوب نمی‌شود انقلاب اسلامی ایران است نه رژیم جعلی صهیونیستی و امروز همه در مقابل انقلاب اسلامی سر فرود آورده‌اند.

حجت الاسلام رستگار با بیان اینکه سه عنصر اساسی سبب شده تا روز به روز بر عزت انقلاب اسلامی افزوده شود، تصریح کرد: سه عنصری که می‌توان گفت فقدان آنها در عصر ائمه معصوم (ع) و در عصر غیبت باعث شد که دنیای استکبار به دروغ، پیشرفت‌های خود را بر بی دینی بگذارد و عقب‌ماندگی ما مسلمانان را به دلیل دینداری بشمارد؛ ولایت مهم‌ترین عنصری است که می‌توان در مورد آن بحث کرد و به تعبیر دیگری استمرار ولایت است، مشاهده می‌کنید برخی از انقلاب‌ها شکل نگرفتند، برخی شکل گرفتند و اجرایی نشدند یا استمرار پیدا نکردند اما انقلاب اسلامی هم شکل گرفت، هم اجرایی شد و هم استمرار پیدا کرد.

وی افزود: این سه عنصر اساسی باعث شدند تا با وجود توطئه‌های فراوان، در ۴۵ سالی که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد اما این انقلاب بالنده باشد و رشد کند، فتنه‌ها و توطئه‌ها و مشکلات را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد.

حجت الاسلام رستگار، موضوع دوم را که در عصر ائمه معصوم (ع) فقدان آن سبب خانه نشینی امام علی (ع)، صلح امام حسن (ع) و به شهادت رسیدن مظلومانه یکی پس از دیگری ائمه معصومین شد، بصیرت و آگاهی مردم اعلام و عنوان کرد: بصیرتی که نتیجه‌اش همراهی امت با امام است؛ این ۲ عنصر کلیدی هستند که باعث شده با وجود توطئه‌های فراوان اما انقلاب ما شکست ناپذیر و بر تمام دشمنان غالب شود.

وی ادامه داد: عنصر سوم به ویژه وقتی قرون اخیر از جمله انقلاب مشروطه، انقلاب تنباکو و انقلاب ملی شدن نفت را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که باعث شده انقلاب ما مصونیت داشته باشد، وجود یک ارتش و مکتبی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سپاهی که به اعتراف دوست و دشمن بی نظیر است، به گونه‌ای که حضرت امام می‌فرمایند اگر سپاه نبود کشور نبود، همچنین مقام معظم رهبری می‌فرمایند سپاه ستونی از ستون‌های انقلاب است که اگر دیگر ستون‌ها بلغزد به این ستون می‌بندد تا ترمیم شود.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوزستان گفت: همچنین اعترافاتی که دشمنان ما در رابطه به سپاه دارند، همه حکایت از این دارد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بین تمام ارتش‌های دنیا ممتاز و منحصر به فرد است که انتصاب آن صرفاً به دلیل ۲ عنصر بصیرت و معنویت است که توانسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از تمام ارتش‌های دنیا بی‌نیاز کند؛ لذا حضرت امام به همین دلیل روز شهادت شهید مطهری را به عنوان روز عقیدتی سیاسی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامگذاری کرده‌اند.

حجت الاسلام رستگار بیان کرد: معنویت ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه در دوران تأسیس و جنگ تحمیلی، چه در زمان مدافعین حرم و هم اکنون در عملیات غرورآفرین وعده صادق ثابت کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شبه افسانه است، افسانه نیست چون واقعیت دارد و شبه افسانه است چون در مخیلات نمی‌گنجند، در واقع کارهایی را انجام می‌دهد که خارج از تصورات دشمنان ما است.

وی اظهار کرد: عملیات وعده صادق از جمله این موارد است که توانست این نتیجه را به ارمغان بیاورد تا همه دنیا اعتراف کند، عملیاتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی انجام داد سبب شد تمام دنیای استکبار ماسه‌های خود را کیسه کنند.