حضور فعال 80 درصد جوانان كشور در هياتهاي مذهبي

ه مي شود مساجد ، حسينه ها، تكيه ها رونق تازه اي مي گيرند و جوانان پرانرژي همپاي پيران موسفيد در صفهاي فشرده و نزديك به هم در آييني هزار ساله جمع مي شوند كه بوي عاشقي مي دهد و معنويت راستين شيعه را فرياد مي زند .

از همان روزهاي آغازين ماه محرم هيات هاي عزاداري در قالب گروهاي كوچك و بزرگ ارادت قلبي خود را به سالار شهيدان ابراز داشته و در اين ميان نوجوانان و جوانان نقش بسزايي در تشكيل اين دستجات سينه زني و هيات هاي عزاداري بر عهده دارند و همه آنها با شور و نشاط خاص خود سعي مي كنند تا گوشه اي از كار را گرفته و در اين راه گامي هر چند كوچك را بردارند .

يك جوان 18 ساله كه تمايلي زيادي براي شركت در هيات هاي مذهبي به خصوص در ايام محرم دارد ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد : احساس مي كنم با شركت در اين مراسم تمامي گناهانم پاك مي شود و به يك آرامش خاصي دست پيدا مي كنم.

فرشاد احمدي مي افزايد : در ايام محرم اين فرصت را پيدا مي كنم كه تمامي عقده هاي دروني خود را كه در يك سال جمع كرده ام از وجودم خارج كنم و در مورد وضعيت آينده و رفتار و كردار خود جدي تر فكر كنم .

جوان ديگري مي گويد : با توجه به اينكه مراسم عزاداري سالار شهدا همواره يكي از ارزشهاي بزرگ ايرانيان محسوب مي شود، اين مسئله معنوي ملكه ذهن بسياري از جوانان ايراني شده است و احترام ويژه اي براي اين مراسم وشركت در آن قائل هستند.

يك جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين خصوص مي گويد : حضور فيزيكي جوانان در كنار يكديگر و در يك مكان مذهبي به طور حتم در وضعيت روحي و رواني آنان تاثير گذار است و حتي در برخي مواقع حضور نوجوانان و جوانان در اين مراسمات باعث تغييرات اساسي در نگرش آنان به زندگي مي شود .

دكتر انور صمدي راد ادامه مي دهد: امروزه برخي خانواده ها از بيرون مانده فرزندان خود تا شب هنگام نگران مي شوند و حتي از شركت فرزندان خود در مراسم مذهبي كه تا ساعات طولاتي شب به طول مي انجامد احساس نگراني مي كنند در حالي خانواده ها بايد بدانند كه اين گونه مكان ها تنها جايي است كه به تقويت روحيه معنوي جوانان مي انجامد .

وي مي گويد : به رغم تصور برخي افراد كه حضور جوانان امروزي در هياتهاي مذهبي را ملموس نمي دانند اما امروزه اكثر هيات هاي قديمي با تلاش جوانان اداره مي شود و افراد با تجربه تمامي امور را به جوانان سپرده اند و اين امر باعث ايجاد غرور و اعتماد به نفس در جوانان مي شود.

وي مي افزايد : نوع امكانات رفاهي خانواده ها در ميزان اشتياق جوانان به شركت در هيات هاي مذهبي تاثير گذار نيست و حتي در برخي موارد جوانان بالاي شهر نسبت به نوجوانان و جوانان نقاط پايين شهر اشتياق بيشتري براي شركت و كمك در مراسم مذهبي و به خصوص ايام محرم دارند .

صمدي راد خاطر نشان كرد : خانواده ها بايد تا حد امكان فرزندان خود را براي شركت در مراسم مذهبي و به خصوص عزاداري ايام محرم كه جذابيت خاصي براي جوانان دارد تشويق كنند تا از اين طريق موجبات هدايت بيش از بيش آنان فراهم شود.

يك جامعه شناس ديگر مي گويد : برخي معتقدند كه نوجوانان و جوانان ايراني ساكن شهرهاي بزرگ تمايلي به شركت در مراسم مذهبي ندارند در حالي كه امروزه تمايل جوانان در شهر هاي بزرگ براي برپايي تكايا و اداره هيات هاي مذهبي بيش از نقاط ديگر است .

دكتر مهدي طالب مي افزايد : هيات هاي مذهبي جزء سالم ترين مكان هايي است كه جوان مي تواند درصد بسياري از نيازهاي روحي خود را برآورده كند و مشاركت گروهي آنان در هيات هاي مذهبي اين امكان را به آنان مي دهد كه احساسات دروني خود را بروز كنند و حتي به رخ هم سالان خود بكشند .

وي مي گويد : جواناني كه حتي بارها مركتب جرمي شده اند علاقمند به شركت در مراسم مذهبي هستند و با اخلاص كامل براي تصفيه روح خود از هر خدمتي در اين ايام دريغ نمي كنند .

طالب مي گويد : ايام محرم براي اكثر جوانان نمايش نيات دروني و حتي خود نمايي است و اين ايام مي تواند فرصت مناسبي باشد تا جوانان با حضور در اين اماكن تغييراتي اساسي در نگرش و نوع رفتارهاي خود ايجاد كنند .