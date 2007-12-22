ساخت یک نرم افزار منابع آزاد ویژه محاسبات ریاضی

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزارهای منابع آزاد (open source) به نرم افزارهایی اطلاق می شوند که کاملا رایگان بوده و هر روز با استقبال بیشتر بازار فناوری اطلاعات مواجه می شوند. ابزارهایی مثل فایرفاکس، لینوکس و "اپن آفیس" در استفاده های خانوادگی مورد استقبال زیاد کاربران قرار گرفته اند، اما تاکنون از این ابزارها برای اهداف ریاضی استفاده نشده بود.

به همین منظور به تازگی گروهی از برنامه نویسان دانشگاه واشنگتن نرم افزاری را با عنوان Sage توسعه داده اند که یک نرم افزار آزاد است.

این نرم افزار توانست جایزه اول در بخش "نرم افزارهای علمی" رقابت بین المللی نرم افزارهای آزاد با عنوان " Les Trophées du Libre" را به خود اختصاص دهد.

ویلیام استین، برنامه نویس این نرم افزار آزاد تحقیقات خود را از سال 2005 آغاز کرد و در مدت دو سال گذشته در حدود 100 دانشمند از بین فیزیکدانها و ریاضیدانان با وی برای ساخت این ابزار همکاری کرده اند.

زبان استفاده شده در این نرم افزار "پیتون" (افعی) است. این زبان یکی از رایج ترین و ساده ترین زبانهای برنامه نویسی به شمار می رود.

این برنامه می تواند برای محاسبات ریاضی، فیزیک، معادلات جبری پیشرفته و ساخت گرافیک مورد استفاده قرار گیرد.

براساس گزارش ساینس دیلی، این نرم افزار آزاد با نرم افزارهای "مطلب"، "ماگما"، "مپل" و "ریاضی" سازگار است. این نرم افزارها از جمله برنامه هایی هستند که برای شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرند.

ویژگی دیگر Sageاین است که این نرم افزار با تمام نرم افزارهای آزاد که تحت لیسانس Gpl (لیسانس کل عموم) قرار دارند، سازگار شده است.