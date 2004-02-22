آصفي: مردم با حضور خود در پاي صندوق ها توطئه ها را خنثي كردند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان درنشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي درباره انتخابات و تاثير آن بر سياست خارجي گفت : عليرغم تبلغات رواني برخي محافل خارجي براي برگزار نشدن انتخابات، مردم با درايت و هوشياري و با حضور گسترده در پاي صندوق هاي راي يكبار ديگر مردم سالاري و دموكراسي را تجربه و توطئه ها را خنثي كردند .سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد : سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران سياست تنش زدايي رييس جمهور و گسترش روابط با كشورهاي ديگر را مورد تاييد قرار مي دهد و تنش زدايي و گسترش روابط طبق روال گذشته ادامه خواهد يافت و سياست آقاى خاتمي كه مورد تائيد مقام معظم رهبرى است همانند گذشته با قوت و استحكام ادامه مي يابد.وى درباره برگزارى انتخابات درايران اظهارداشت : مقامات آمريكايي هيچ گاه از برگزارى انتخابات ومشاركت مردمي درايران خشنود نبودند و حتي برخي از آنها آرزو مي كردند و به صراحت اعلام كردند كه حداقل واجدين شرايط درانتخابات شركت كنند بنابراين با حضور گسترده مردم در اين انتخابات مخالفت كرده و هياهوى تبليغاتي به راه انداختند.آصفي درارتباط با آخرين اطلاعات از وضعيت چهار ديپلمات ايراني كه در اسارت رژيم صهيونيستي هستند، به مذاكرات خرازى وزير امور خارجه ايران با مقامات لبناني اشاره كرد و خاطر نشان ساخت رژيم اسرائيل مسئوليت مستقيم سرنوشت گروگانها را بر عهده دارد.وى در ارتباط با مذكرات احمد ماهر وزير امور خارجه مصر با رييس جمهورى و وزير خارجه كشورمان در جريان اجلاس دى 8 تصريح كرد : تهران و قاهره در راه برقرارى مناسبات مجدد ميان خود در مسير صحيحي قرار گرفتند.سخنگوى وزارت امور خارجه درباره فعاليت هاي هسته اي ايران افزود: جمهورى اسلامي ايران به هيچ وجه مقاصد هسته اى غير صلح آميز را دنبال نكرده و به تعهدات خود با آژانس بين المللي انرژى اتمي با جديت پايبند است.آصفي اجلاس سران دى -8 را كه هفته گذشته در تهران برگزار شد، موفقيت آميز توصيف كرد واظهار داشت: بايد همكارى ميان اعضا، به پيدايش بازار روان ترى در زمينه هاى مختلف تجارى ، بازرگاني و اقتصادى بيانجامد.وى درباره عزم و تلاش جدى كشورمان براى مبارزه با تروريسم و سازمان تروريستي القاعده گفت : انتظار داريم اين تلاش ها ازسوى ساير كشورهاى جامعه جهاني مورد توجه قرار گيرد.