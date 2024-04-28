تجمع دانشجویان زنجانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعتراضات ضدصهیونیستی در دانشگاههای آمریکا و اروپا، دانشگاهیان استان زنجان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و خیزش ضد صهیونیستی دانشجویان دانشگاههای آمریکا تجمع خواهند کرد.
دانشجویان و اساتید دانشگاههای زنجان در حمایت از مردم فلسطین و همچنین محکومیت دستگیری دانشجویان و اساتید آزادیخواه حامی فلسطین تجمع خواهند کرد.
این تجمع روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۰و ۳۰ دقیقه در دانشگاه زنجان، روبروی کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد.
همچنین امروز تجمع اعتراضی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.
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