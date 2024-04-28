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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۹

در حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا؛

تجمع دانشجویان زنجانی برگزار می شود

تجمع دانشجویان زنجانی برگزار می شود

زنجان- دانشگاهیان استان زنجان در حمایت از خیزش ضدصهیونیستی دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا تجمع خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعتراضات ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا، دانشگاهیان استان زنجان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و خیزش ضد صهیونیستی دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا تجمع خواهند کرد.

دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های زنجان در حمایت از مردم فلسطین و همچنین محکومیت دستگیری دانشجویان و اساتید آزادی‌خواه حامی فلسطین تجمع خواهند کرد.

این تجمع روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۰و ۳۰ دقیقه در دانشگاه زنجان، روبروی کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد.

همچنین امروز تجمع اعتراضی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.

کد مطلب 6091016

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
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      دانشجویان امریکا از فلسطین حمایت کردند دانشجویان ایران از دانشجویان امریکا

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