كارخانه: انتخاب تيم ملي هميشه با حرف و حديث همراه است

مصطفي كارخانه مربي صاحبنام واليبال كه درباره فهرست بازيكنان انتخابي پارك كي وون با خبرنگار "مهر" گفتگو مي كرد، افزود: البته انتخاب بازيكنان براي تيم ملي هميشه با حرف و حديث همراه بوده و خواهد بود ، اما به نظر من به جز محمود افشاردوست و احسن شيركوند نام همه كساني كه بايد دعوت مي شدند، در فهرست تيم ملي خود دارند و بازيكن مهمي از قلم نيفتاده است.

كارخانه درباره افزايش احتمالي تعداد تيم هاي سوپر ليگي گفت: من با اين افزايش مخالفم ، چرا كه بازيكن به اندازه 14 يا 16 تيم نداريم و باعث مي شود كه حفظ و كنترل بازيكنان موجود به ويژه در تيم هاي پيكان و صنام دشوار شود .

سرمربي تيم صنام در مورد ياران كمكي اين تيم در جام باشگاههاي آسيا گفت: عباس قاسيمان به ما قول داده و با محمد شريعتي ، مهدي بازارگرد، داود مقبلي و فيروز تابش نژاد هم صحبت هايي كرده ايم.