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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۵۸

كارخانه: انتخاب تيم ملي هميشه با حرف و حديث همراه است

توجه به جوانان باعث ايجاد انگيزه مي شود تا به آينده واليبال ايران اميدوار شوند.

مصطفي كارخانه مربي صاحبنام واليبال كه درباره فهرست بازيكنان انتخابي پارك كي وون با خبرنگار "مهر" گفتگو مي كرد، افزود: البته انتخاب بازيكنان براي تيم ملي هميشه با حرف و حديث همراه بوده و خواهد بود ، اما به نظر من به جز محمود افشاردوست و احسن شيركوند نام همه كساني كه بايد دعوت مي شدند، در فهرست تيم ملي خود دارند و بازيكن مهمي از قلم نيفتاده است.
كارخانه درباره افزايش احتمالي تعداد تيم هاي سوپر ليگي گفت: من با اين افزايش مخالفم ، چرا كه بازيكن به اندازه 14 يا 16 تيم نداريم و باعث مي شود كه حفظ و كنترل بازيكنان  موجود به ويژه در تيم هاي پيكان و صنام دشوار شود .
سرمربي تيم صنام در مورد ياران كمكي اين تيم در جام باشگاههاي آسيا گفت: عباس قاسيمان به ما قول داده و با محمد شريعتي ، مهدي بازارگرد، داود مقبلي  و فيروز تابش نژاد هم صحبت هايي كرده ايم.

کد مطلب 60911

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