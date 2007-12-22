آغاز تولید خودروی مگان در پارس خودرو / ادغام خودروسازان جز 2 نماینده مجلس مخالف دیگری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش امروز در یک نشست مطبوعاتی درباره ایده ادغام خودروسازان گفت: بجز دو نفر از نمایندگان مجلس، ادغام خودروسازان مخالف دیگری ندارد.

وی افزود: مخالفت این دو نماینده مجلس با ادغام خودروسازان نیز به ایجاد انحصار مربوط می شود که با مکانیزمهای کنترل شده می توان مانع از شکل گیری انحصار در این بخش شویم.

بذرپاش خطاب به مسئولانی که می گویند برنامه ای برای ادغام خودروسازان نداریم، گفت: مسئولان باید برای این موضوع برنامه داشته باشند. وی از مخالفت وزیر صنایع و معادن با ادغام خودروسازان اظهار بی اطلاعی کرد.

وی مخالفان ادغام خودروسازان را به مناظره دعوت کرد و افزود: افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو دو هدف در بحث ادغام خودروسازان است و قصد داریم مستندات کارشناسی خود در این رابطه را در قالب کتابی منتشر کنیم.

به گفته بذرپاش، هم اینک در اقصی نقاط جهان بحث ادغام خودروسازان بررسی و در نهایت اجرایی شده است. مدیرعامل شرکت پارس خودرو ادامه داد: به منظور اتحاد استراتژیک صنعت خودروسازی در فاز اول باید هیئت مدیره مشترک بین دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تشکیل شود.

وی راه نجات این صنعت را اتخاذ تصمیمات بزرگ همچون ادغام خودرو سازان دانست و تاکید کرد: در این راستا، نباید نگران صندلی خود در مدیریت باشیم. برهمین اساس، صنعت خودروسازی کشور راهی جز ادغام ندارد.

بذرپاش در ادامه عملکرد شرکت پارس خودرو در نه ماهه اول امسال را تشریح کرد و گفت: این شرکت در آذر ماه برای دومین بار در سال جاری رکود تولید ماهانه را شکست. تولید شرکت پارس خودرو در آذر ماه به 20 هزار دستگاه خودرو رسید که این رقم برابر کل تولید سال 81 این شرکت است.

وی با بیان اینکه در نه ماهه اول امسال 7700 دستگاه خودروی تندر 90 در پارس خودرو تولید شده است، تصریح کرد: هم اکنون روزانه حدود 100 دستگاه خودروی تندر 90 در این شرکت تولید می شود که توان افزایش تولید روزانه به 300 دستگاه در پارس خودرو وجود دارد.

بذرپاش از قرعی کشی چهارمین مرحله تعیین زمان واگذاری خودروی تندر 90 در سوم دی ماه جاری خبر داد و گفت: تکلیف کلیه ثبت نام کنندگان دریافت خودروی تندر 90 در این تاریخ مشخص می شود.

وی همچنین از آغاز تولید خودروی مگان در شرکت پارس خودرو خبر داد و گفت: مجوزهای لازم اخذ شده و از اواخر بهمن ماه سالجاری تولید این نوع خودرو در پارس خودرو آغاز می شود. به گفته وی، پیش فروش خودروی مگان تولیدی در پارس خودرو نیز در دهه مبارک فجر آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پارس خودرو در ادامه اعلام کرد: از مردادماه سال جاری به بعد بیش از 50 درصد خودروهای این شرکت دوگانه سوز تولید می شود. وی همچنین از آغاز عرضه خودروی "مورانو" نیسان به بازار از هفته آینده خبر داد و گفت: همه شرایط برای اینکه پارس خودرو به عنوان دومین شرکت بزرگ خودروسازی کشور تبدیل شود، فراهم شده است.