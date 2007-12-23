گفتگوهای دیوید سیلوستر با فرانسیس بیکن مکتوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل 9 گفتگو با "فرانسیس بیکن" - نقاش نامی - توسط دیوید سیلوستر است. در کنار مصاحبه ها سالشمار زندگی بیکن و تصاویر نقاشیها نیز آمده است.

در بخشی از گفتگوها، فرانسیس بیکن در پاسخ به دیوید سیلوستر گفته است: بشر اکنون درک کرده است که خود یک تصادف است. موجودی کاملا درمانده و بی حاصل که باید بازی را بی هیچ دلیلی ادامه دهد. به گمانم زمانی که ولاسکوئز نقاشی می کرد - حتی در زمان رامبراند - جدای نگرش آنها به زندگی و حال و هوای آن، زندگی هنوز رنگ و بوی مذهبی داشت و تا حدودی با انواع امکانات مذهبی شکل گرفته بود...

فرانسیس بیکن در سال 1909 در دوبلین متولد شد. وی در سال 1927 به برلین و سپس پاریس رفت و در آنجا تابلو "کشتار بیگناهان" پیکاسو را در گالری پل رزنبرگ مشاهده و با الهام از آن شروع به طراحی و نقاشی کرد. وی از جمله نقاشان موفقی بود که طی سالها، نمایشگاه های زیادی را از آثار خود به معرض نمایش گذاشت.

کتاب "گفتگوهای دیوید سیلوستر" در 186 صفحه با شمارگان 2000 نسخه منتشر شده است.