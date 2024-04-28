به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت عصر امروز یکشنبه در بازدید از مجتمع کشت و صنعت فجر صفا خرم‌آباد با اشاره به اینکه رویکرد مدیریتی صحیح مهم‌ترین نکته درباره موفقیت این مجموعه است، اظهار داشت: این مدل سرمایه‌گذاری جزو مزیت‌های مهم و اساسی کشت و صنعت فجر صفا است که نتیجه آن افزایش اشتغال، امنیت غذایی، افزایش روحیه و تغییر سبک زندگی را به دنبال دارد.

وی انجام کارهای پژوهشی و تولید محصولات کاملاً ایرانی را از دیگر مزیت‌های این مجموعه عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذار این مجموعه همه اقدامات را با صبر و حوصله و انجام کارهای پژوهشی پیش برده و حتی نژاد دامی که وارد شده، تغییریافته و ایرانی شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه مجموعه کشت و صنعت فجر صفای خرم‌آباد علاوه بر کشت گیاهان دارویی و فعالیت‌های دامی، گردشگری مدرن را دنبال می‌کنند، افزود: این مجموعه می‌تواند در سطح ملی و بین‌المللی پذیرای مهمانان مختلف باشد نیز باشد.

شفقت با اشاره به اینکه شهرک صنعتی این مجموعه به‌زودی بهره‌برداری خواهد شد بر ایجاد زنجیره ارزش دام و تولید پوست و پشم در کشت و صنعت خرم‌آباد تأکید کرد و افزود: با توجه به سطح اراضی این مجموعه، اگر گیاهان دارویی در این مجموعه کشت و عصاره‌گیری شود مردم نیز می‌توانند در هر جای استان نسبت به کاشت و فروش گیاهان دارویی به کشت و صنعت اقدام کنند که درآمد این امر از تولید برخی محصولات رایج کشاورزی می‌تواند بیشتر نیز باشد.

وی ادامه داد: این قابلیت در شهرهای دیگر لرستان نیز وجود دارد تا جایی که بیش از ۵۰ تا ۷۰ نقطه دیگر استان هم این امکان وجود دارد.

استاندار لرستان، تأکید کرد: جهاد کشاورزی باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری این چنینی را شناسایی کند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

شفقت بازدید دانشجویان و دانش‌آموزان از مجتمع کشت و صنعت فجر صفا را اقدام مثبتی در راستای اشاعه فرهنگ «ما می‌توانیم» دانست و افزود: این اقدام می‌تواند حتی برای سرمایه‌گذاران دیگر الگوی مثبتی باشد و این مدل مدیریتی تسری پیدا کند.