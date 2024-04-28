به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت ظهر امروز یکشنبه در همایش استانی روز شوراهای بیان داشت: همه ما در یک تیم به نام خراسان جنوبی قرار داریم لذا باید برای خدمت بیشتر به مردم سطح تعامل مدیران دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی با اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اعضای شورا همه باید بر قوانین موجود اشرافیت داشته باشند، افزود: ایجاد شوراها یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم است.

به گفته وی اعضای شوراهای اسلامی شهر باید نظارت مؤثر و دقیقی بر عملکرد شهرداران داشته باشند و سطح تعامل بین اعضای شوراهای اسلامی، شهرداران و فرمانداران برای خدمت بیشتر به مردم باید افزایش یابد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: شوراها باید به خودکفایی و ایجاد در آمد پایدار شهرداری‌ها از طریق جذب سرمایه گذار کمک کنند و همچنین کارهای که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود همراه با پیوست فرهنگی باید باشد.

قناعت با بیان این نکته که حفظ وحدت و انسجام در شوراها اهمیت بسیاری دارد، افزود: همه کارهای باید برای تأمین منافع عموم مردم نه منافع گروه‌ها و اشخاص انجام شوند.

وی با اشاره به اینکه اختلاف نظر در مسائل فنی سبب پیشرفت می‌شود، ادامه داد: اختلاف نظرها نباید در سطح جامعه مطرح شود و همه باید تابع قانون باشیم.

به گفته وی مصوبات شوراها باید در حدود قوانین و اختیارات آنها باشد تا در هیئت تطبیق مصوبات شوراها با آنها مخالفت نشود.

وی خواستار همکاری اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خراسان جنوبی شد.