به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوذری بعد از ظهر امروز در جمع راهداران استان زنجان در محل سالن اجتماعات فنی و حرفه ای استان افزود: شبکه‌های حمل و نقل استان زنجان باید از هر حیث به ‌شبکه حمل و نقل کشور و حمل و نقل بین‌المللی متصل شود.

وی با اشاره به راههای ارتباطی استان زنجان افزود: زنجان به ‌لحاظ برخورداری از راههای وسیع ارتباطی از جمله قرار گرفتن در مسیر ترانزیت، می‌تواند اقتصاد پویایی داشته باشد.

استاندار زنجان با عنوان این که فرودگاه استان زنجان دارای قابلیت های مطلوب در زمینه حمل و نفل کالا و مسافر است، ادامه داد: با توجه به‌ شرایط تولیدی استان در سالهای آتی، ظرفیت بار و مسایل حمل و نقل، برخورداری از حمل و نقل هوایی یک ضرورت است.

نوذری با اشاره به این که بخش خصوص می تواند گامهای موثری در زمینه توسعه استان به ویژه بخش حمل و نقل کالا و مسافر بردارد، روند فعالیت بخش خصوصی در زمینه فعالیت های اقتصادی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: روند کنونی فعالیت های بخش خصوصی باید تقویت شود.

وی ادامه داد: با تلاش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل، گام‌های موثری در توسعه استان برداشته می شود.