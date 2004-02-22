حسين معدني : ليگ امسال خوب نبود

حسين معدني پاسور و كاپيتان سابق تيم ملي واليبال كه هم اكنون اين نقش را در تيم پيكان ايفا مي كند با اعلام اين مطلب به خبرنگار "مهر" گفت: در ليست منتشر شده پارك كي وون جاي احسن شيركوند و محمود افشاردوست خالي است چه اگر ملاك انتخاب ليگ بوده باشد، افشار دوست جزو سه بلند زن موفق ليگ برتر بود ، ضمن اينكه بنظر من سعيد مصطفي وند هم بايد دعوت مي شد.

معدني افزود: اگر مساله قد هم مطرح باشد، افشار دوست از تابش نژاد بلند قدتر است. ضمن اينكه خود تابش نژاد نيز بازيكن خوبي است .

معدني بر خلاف اكثر كارشناسان اعتقاد دارد كه ليگ برتر امسال بار فني چنداني نداشت و نسبت به سال گذشته پايين تر بود .وي مي افزايد: باخت تيم هاي بزرگ و اسم و رسم دار دليل بالا بودن كيفيت مسابقه ها نبود، بلكه بيشتر بازيكنان ملي پوش در حد نام خود ظاهر نشده بودند.

معدني هم با افزايش تيم هاي سوپر ليگي مخالفت است : 11 تيم كافي است چون بيشتر از اين تعداد بازيكن نداريم و بازيكنان خوب خارجي هم با دستمزد هاي فعلي به ايران نخواهند آمد.