به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که به تاریخ فلسفه از پیش از سقراط تا امروز و حتی آینده پرداخته است، بزودی توسط نشر اختران منتشر می‌شود.

از این کتاب ترجمه دیگری هم صورت گرفته که حسن کامشاد آن را به انجام رسانده ، هومن پناهنده ویرایش نموده و نشر نی منتشر کرده است. این کتاب با عنوان "سرگذشت فلسفه" از سوی نشر نی منتشر شده است.

هرچند ضرورت چند ترجمه از آثار فلسفی حس می شود اما انتشار دو ترجمه تقریباً همزمان از یک اثر بیش از آنکه از سر ضرورت باشد ناشی از بی‌اطلاعی ناشران و مترجمان از کارهایی که در ایران زمین در عرصه فلسفه صورت می گیرند قلمداد می‌شود.

اختران آثار دیگری را هم تا روزهای آینده به چاپ می رساند که از میان آنها می توان به آثار ذیل اشاره کرد: "فرهنگ و زندگی روزمره" نوشته اندی بنت با ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، "شوروی و جنبش جنگل" به قلم گریگور یقیکیان، "کار و فراغت ایرانیان" از حسن قاضی مرادی، "عصر اروپا" نوشته برنز و ویلیام جانسون ترجمه بهرام معلمی، "تاریخ اندیشه مدرنیته" از سون اریک لیدمن و ترجمه سعید مقدم، "خلاقیت جدی، مدیریت فکر" به قلم ادوارد دوبونو با ترجمه ملکدخت قاسمی نیک منش، "مرگ گذشته" (تاریخ فلسفه) از جان هرولد پلام ترجمه دکتر عباس امانت و "دانش و روش" نوشته هانری پوان کاره و ترجمه جمشید فخر.

نشر اختران همچنین دو کتاب "جستارهایی در زیبایی شناسی" (مقالات ترجمه ای) و "زیبایی شناسی و نقد" (مقالات تالیفی) از مشیت علایی را به زودی منتشر خواهد کرد.

این کتابها مجوز نشر گرفته‌اند و بزودی راهی بازار کتاب خواهند شد.