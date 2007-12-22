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۱ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۳۰

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدام دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس را به شدت محکوم کرد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای؛ ضمن اعلام تاسف شدید از اظهارات فراقانونی و مداخله جویانه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در مورد نامگذاری نادرست خلیج فارس به نام خلیج عربی و سخنان سخیفانه در مورد مالکیت جزایر سه گانه ایرانی، این اقدام شیطنت آمیز را به شدت محکوم و آن را مایه تفرقه و از بین رفتن اتحاد و انسجام اسلامی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سخنان نابخردانه همراه با تکرار ادعاهای واهی و غیر منطقی علیه مالکیت سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به حربه ای کهنه که کارآیی خود را علیه ایران از دست داده و فقط به عنوان ابزارهای تبلیغاتی برای مسموم ساختن فضای منطقه خاورمیانه مورد استفاده دشمنان وحدت و انسجام اسلامی قرار گرفته، نمود می نماید.

حربه ای که تاکنون ماهیت واقعی آن بر همه آزادیخواهان و کشورهای مسلمان روشن شده و موجبات ایجاد موج خشم و نفرت کشورهای مستقل نسبت به مداخله و سلطه بیگانگان در امور داخلی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه شده است که این خود گواهی روشن بر مواضع رسمی ملت های آزاده  و مردم عدالتخواه جهان است.

در ادامه این بیانیه آمده است: سخنان بی پایه و بی اساس همراه با اعتراض غیر قانونی و نامشروع نسبت به تمامیت ارضی ایران آن هم بدون ارائه سند و مدرک مستند و مستدل دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس آن هم در این زمان که برخی از کشورهای منطقه از آشوب و تفرقه دشمنان خود در آتش جنگ می سوزند و بی خانمان های آواره در کوه و دشت فقط در پی سر پناه و ملجائی برای دادخواهی خود و احقاق حقوق اولیه انسانی خود می گردند، خیانتی تاریخی است که در تاریخ گستاخی ها ثبت و ضبط می گردد.

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی می افزاید: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این گونه اقدامات و اظهارات سخیفانه و غیر اصولی مسئولی، است که خود متولی ایجاد همکاری و اتخاذ وحدت و همدلی بین کشورهای حوزه خلیج فارس، یعنی "خلیج صلح و وحدت" را به شدت محکوم کرده و اعلام می دارد این گونه اظهارات می تواند به عنوان نقطه ضعف برای کشورهای منطقه و نقطه قوت و نفوذی برای دشمنان قسم خورده اسلام باشد، اما این مهم را بایستی همه، به خصوص کشورهای عربی و منطقه خاورمیانه بدانند که این گونه حرکات مزدورانه و خلاف معاهدات اصولی و پروتکل های بین المللی مانع اتحاد و وحدت میان کشورهای منطقه نخواهد شد و با این قبیل دست اندازی ها نمی توانند جمهوری اسلامی ایران را از مسیر اصلی خود دور سازند و فقط جایگاه خود را در میان دولت ها و ملت های آزاده جهان متزلزل نموده و حقیقت نورانی انقلاب اسلامی را متجلی تر از قبل می نمایند.

در پایان این بیانیه آمده است : انتظار این است که کشورهای منطقه به خصوص حوزه خلیج فارس با واقع بینی و حفظ هوشیاری و تحکیم پایه های روابط دوستی و برادری و دیپلماتیک خود با یکدیگر سعی در خنثی سازی این گونه نظرات تفرقه افکنانه که به ضرر کل کشورهای منطقه است، بنمایند.

کد مطلب 609144

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