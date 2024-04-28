مطالبه ۳۵ میلیارد تومانی شهرداری قوچان در پروژه مجتمع فرهنگی هنری

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فاضلی حق پناه عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر قوچان در خصوص مجتمع فرهنگی هنری قوچان اظهار کرد: سال‌های گذشته زمینی با شرایط در اختیار اداره ارشاد قرار گرفت مبنی بر اینکه با رعایت ضوابط فرهنگسرایی ایجاد شود و تا حدی این پروژه پیش رفته است اما در حال حاضر به دلیل عدم تخصیص اعتبارات نیمه‌کاره مانده است.

شهردار قوچان تصریح کرد: شهرداری مطالباتی در خصوص پروانه و زمین دارد و با توجه به اینکه تصرف زمین غیر از موافقت‌نامه صورت گرفته مشکلاتی ایجادشده است که شهرداری اقدامات قانونی را در این زمینه انجام داده است.

وی با اشاره به پیشنهاد فرماندار قوچان مبنی بر تغییر دستگاهی برای این پروژه در جهت تسریع در تکمیل آن، افزود: با توجه به رقم بالای اعلامی برای تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی هنری قوچان از توان شهرداری خارج بوده و نیازمند اعتبارات دولتی است.

فاضلی حق پناه ادامه داد: طی آخرین اخبار شفاهی سازمان برنامه‌وبودجه با تغییر دستگاه در این پروژه مخالفت داشته اما هنوز نامه‌ای رسمی در این زمینه دریافت نشده است.

شهردار قوچان میزان مطالبات شهرداری در زمینه زمین، پروانه، تغییر کاربری و … در پروژه مجتمع فرهنگی هنری حدود ۳۵ میلیارد تومان دانست و خاطرنشان کرد: این پروژه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های فرهنگی به شمار می‌آید که شاید امروز برای تکمیل آن به ۱۴۰ میلیارد تومان نیاز باشد.

وی بابیان اینکه قوانین در حوزه تکدی گری و زباله گردی شفاف بوده و این معضل تنها به این شهر اختصاص ندارد گفت: بر اساس قانون در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر باید مجتمع اردوگاهی برای متکدیان ایجاد شود و در شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر نیز با دستور دادستانی باید این موضوع اجرایی شود اما قوچان شامل هیچ‌کدام از این دو قانون نشده اما آمادگی جمع‌آوری و تحویل آن‌ها به بهزیستی در شهرداری قوچان وجود دارد.

فاضلی حق پناه با اشاره به این مطلب که جمع‌آوری متکدیان تنها وظیفه شهرداری نبوده و دیگر نهادها نیز باید پای‌کار آمده تا به‌صورت کامل معضلاتی همچون زباله گردی و تکدی گری در این شهر حل شود، تصریح کرد: شهرداری مکاتباتی در این زمینه با بهزیستی انجام داده و تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکرده است و باید کارگروه مرتبط در فرمانداری محکم‌تر نسبت به این موضوع ورود پیدا کند.

شهردار قوچان با یادآوری اینکه در خصوص کمپ ماده ۱۶ و جمع‌آوری معتادان متجاهر بر اساس متن صریح قانون هیچ وظیفه‌ای متوجه شهرداری نیست و تمام وظایف بر عهده بهزیستی خواهد بود، افزود: با توجه به دستور استاندار مبنی بر کمک مالی توسط شهرداری‌ها به این کمپ و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قوچان ماهیانه ۳ میلیون تومان به کمپ قوچان کمک می‌شد که در حال حاضر به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیداکرده است و حتی در پایان سال گذشته نیز ۵۰ میلیون تومان دیگر پرداخت‌شده است.

وی با اشاره به تقاضا مبنی برافزایش کمک شهرداری به کمپ ماده ۱۶ بیان کرد: شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد خودگردان تمامی هزینه‌ها را از اعتبارات داخلی خود پرداخت می‌کنند اما بهزیستی می‌تواند با اعتبارات دولتی هزینه کرد داشته باشد.

فاضلی حق پناه بابیان اینکه در زمینه ایجاد معدن زباله ۵ فراخوان در سطح استانی زده و حتی با ۴ شرکت مطرح حوزه بازیافت مذاکره شده است، گفت: به دلیل عدم توجیه اقتصادی هیچ‌کدام از این شرکت‌ها ورود پیدا نکردند و حتی سازمان همیاری‌ها نیز تمایلی نسبت این موضوع نشان نداده است اما نشستی با سازمان میادین شهرداری مشهد انجام‌شده که امیدواریم منتج به نتایج خوبی شود.

شهردار قوچان با تأکید بر اینکه در قوچان حاشیه‌نشینی به معنای عام آن در کلان‌شهرها وجود نداشته و بافت فرسوده این شهر برخلاف بقیه شهرها در مرکز و گران‌ترین قسمت است، بیان کرد: علت اینکه بازآفرینی شهری در بافت مرکزی شهر قوچان اتفاق می‌افتد در همین موضوع است که باید در حال حاضر مبلغ هنگفتی را برای عقب‌نشینی‌های مرکز شهر هزینه کنیم.

وی با اشاره به اینکه بعضاً راه و شهرسازی و استانداری خواستار الحاق برخی از روستاهای متصل به قوچان به محدوده شهری شده‌اند، افزود: شورای شهر و شهرداری با این کار مخالفت داشته‌اند زیرا افزودن این روستاها موجب ایجاد بار مالی برای شهرداری خواهد شد.

فاضلی حق پناه با اشاره به اینکه طی ۲ سال گذشته ۲ مرحله نهضت آسفالت اجرایی شده است، یادآور شد: طی این مدت ۱۸۷ هزار و ۷۰۱ مترمربع آسفالت در معابر اصلی و فرعی این شهر انجام‌شده است که این موضوع در ۸ سال قبل آن ۱۴۷ هزار و ۷۵۷ مترمربع بوده است.

شهردار قوچان ادامه داد: اشکالاتی در آسفالت مسکن مهر وجود دارد که راه و شهرسازی باید به‌عنوان متولی زیرسازی آن منطقه را انجام دهد تا بتوانیم به تعهدات آسفالت آنجا عمل کنیم.