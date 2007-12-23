برنامه های چهارمین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر فردا در بخش های مختلف رقابتی ، جنبی وسخنرانی در 9 تالار و سالن برگزار می شود.

تالار وحدت و سالن رودکی

گروه موسیقی "ارکیده " به سرپرستی ارکیده حاجی وندی و " اوج پرواز" به سرپرستی ساناز میلانی در بخش رقابتی جشنواره ساعت 18 و گروه موسیقی ارکستر ملی به سرپرستی فرهاد فخرالدینی 20:30 در تالار وحدت اجرای برنامه دارند و کنسرت گروه موسیقی " نغمه کیمیا" به سرپرستی غلامرضا حقیقی فرد و گروه موسیقی "جوانان استاد سلیمی" به سرپرستی میرمحمد اصل جلیلی ساعت 18 و کنسرت گروه موسیقی "روژان" به سرپرستی ارشد بابا شهابی و "مشتاق جان" به سرپرستی اسفندیار تخم کار ساعت 20:30 در سالن رودکی برگزار می شود.

فرهنگسرای هنر:

گروه موسیقی "نوای مخالف" به سرپرستی مسعود نجفی ، گروه موسیقی "تنبورنوازن بیستون " به سرپرستی بهزاد مرادی ساعت 18 و گروه موسیقی "مهدی کلانتر" ، گروه "کر مهرگان" به سرپرستی نرگس رئیسی ساعت 20:30 در فرهنگسرای هنر برگزار می شود.

فرهنگسرای نیاوران:

گروه "کر پاسارگاد" به سرپرستی امیر عباس حسینی و گروه موسیقی "بوم رنگ" به سرپرستی مازیاریونسی ساعت 18 و گروه "کر آریا" به سرپرستی هنگامه عظیمی و گروه موسیقی "طلوع " به سرپرستی افشین معصومی ساعت 20:30 در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

اریکه ایرانیان:

سالن اریکه ایرانیان در چهارمین روز از برگزاری جشنواره میزبان گروه موسیقی "علی شمس" و گروه موسیقی "آکسان"به سرپرستی بهرنگ بهادر زاده ساعت 18 و همچنین جلال ذوالفنون ساعت 20:30 است.

سالن آوینی و سینما تراس فرهنگسرای بهمن:

گروه موسیقی سنتی ترکیه در بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر ساعت 18 در سالن سیما تراس دهکده فرهنگسرای بهمن و همین سالن در ساعت20:30 میزبان دو گروه موسیقی "نوا" به سرپرستی امیر حسین نوژن و گروه موسیقی "نی ریز" به سرپرستی ملیحه سعیدی است ؛ همچنین کنسرت گروه موسیقی "پاپ صحنه " به سرپرستی حسن خرسندی و "اکسیر" به سرپرستی محمد رضا سمندر در بخش رقابتی ساعت 19 در سالن آوینی این فرهنگسرا برگزار می شود.

تالار کشور:

کنسرت گروه موسیقی پاپ آریان ساعت 20 در تالار بزرگ کشوربرگزار می شود.

خانه هنرمندان :

سخنرانی ارفع اطرایی درباره ردیف موسیقی از نگاهی دیگر ساعت 18:30 برگزار می شود.