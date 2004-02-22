بسياري از زوجهاي ايراني روانشناسي زناشويي سالم را نمي دانند

مسئول فرهنگسراي سلامت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" فرهنگسراي سلامت به منظور آشنايي زوجهاي تهراني با مسايل مختلف زناشويي سالم كلاسهايي شامل جلسات آشنايي با اهميت ارتباط زناشويي سالم، آموزش رابطه جنسي طبيعي و مسايل بهداشتي را به صورت رايگان داير كرده است كه البته دو فرهنگسراي خانواده و بانو نيز با توجه به كمبود چنين جلسات آموزشي در جامعه ايران در همين راستا برنامه هايي دارند."

دكتر آذر ميرزايي با اشاره به مجزا بودن كلاسهاي زنان و مردان افزود:" متاسفانه در جامعه ايران بسياري از زوجها به دليل عدم آگاهي نسبت به مسايل رواشناسي بين همسران بر سر كوچكترين وساده ترين مسايل كانون گرم خانوادگي را مختل كرده و در برخي موارد نيز اين شكافهاي ايجاد شده منجر به طلاق زوجين و از هم پاشيدگي خانواده هاي ايراني مي شود."

اين متخصص زنان و زايمان ادامه داد:" آشنايي به مسايل مربوط به زناشويي سالم مي تواند از بروز بسياري از مفاسد اجتماعي نظير اعتياد و بسياري از بيماريهاي مقاربتي نظير ايدز پيشگيري كند و در حقيقت آموزشهاي ابتدايي در جهت مستحكم تر شدن هر چه بيشتر كانون خانوادگي مي تواند بهترين درمان براي اين ناهنجاريها باشد."

وي ادامه داد:" با توجه به استقبال قابل ملاحظه اي كه در دور اول برگزاري اين كلاسها از سوي خانواده ها شد ، بر آن شديم تا دوردوم اين جلسات آموزشي را نيز برگزار كنيم و علاقه مندان مي توانند با ثبت نام در اين كلاسهاي رايگان در فرهنگسراي سلامت از فروردين سال آينده از خدمات اين جلسات استفاده كنند."





