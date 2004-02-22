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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۱۷

مسئول فرهنگسراي سلامت در گفتگو با "مهر":

بسياري از زوجهاي ايراني روانشناسي زناشويي سالم را نمي دانند

بسياري از زوجهاي ايراني به دليل نبود آموزشهاي مناسب در سطح جامعه از آگاهي پاييني نسبت به مسايل روانشناسي زناشويي سالم برخوردارند كه همين امر باعث ايجاد شكافهاي خانوادگي و افزايش طلاق مي شود.

مسئول فرهنگسراي سلامت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" فرهنگسراي سلامت به منظور آشنايي زوجهاي تهراني با مسايل مختلف زناشويي سالم كلاسهايي شامل جلسات آشنايي با اهميت ارتباط زناشويي سالم، آموزش رابطه جنسي طبيعي و مسايل بهداشتي را به صورت رايگان داير كرده است كه البته دو فرهنگسراي خانواده و بانو نيز با توجه به كمبود چنين جلسات آموزشي در جامعه ايران در همين راستا برنامه هايي دارند."

دكتر آذر ميرزايي با اشاره به مجزا بودن كلاسهاي زنان و مردان افزود:" متاسفانه در جامعه ايران بسياري از زوجها به دليل عدم آگاهي نسبت به مسايل رواشناسي بين همسران بر سر كوچكترين وساده ترين مسايل كانون گرم خانوادگي را مختل كرده و در برخي موارد نيز اين شكافهاي ايجاد شده منجر به طلاق زوجين و از هم پاشيدگي خانواده هاي ايراني مي شود."

اين متخصص زنان و زايمان ادامه داد:" آشنايي به مسايل مربوط به زناشويي سالم مي تواند از بروز بسياري از مفاسد اجتماعي نظير اعتياد و بسياري از بيماريهاي مقاربتي نظير ايدز پيشگيري كند و در حقيقت آموزشهاي ابتدايي در جهت مستحكم تر شدن هر چه بيشتر كانون خانوادگي مي تواند بهترين درمان براي اين ناهنجاريها باشد."

وي ادامه داد:" با توجه به استقبال قابل ملاحظه اي كه در دور اول برگزاري اين كلاسها از سوي خانواده ها شد ، بر آن شديم تا دوردوم اين جلسات آموزشي را نيز برگزار كنيم و علاقه مندان مي توانند با ثبت نام در اين كلاسهاي رايگان در فرهنگسراي سلامت از فروردين سال آينده از خدمات اين جلسات استفاده كنند."

 


 

کد مطلب 60915

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