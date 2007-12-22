به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "الهه هزارتوی جنگل" با نام اصلی "هزارتوی پن" محصول مشترک مکزیک، اسپانیا و آمریکا سال 2006 به کارگردانی گی‌یرمو دل تورو ساخته شد. در این فیلم 119 دقیقه‌ای ایوانا باکرو، ماریبل وردو، درگ جونز و سرجی لوپز نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "الهه هزارتوی جنگل" با بودجه‌ 5/13 میلیون یورویی تولید شد و 38 میلیون دلار در آمریکا فروخت. این فیلم نامزد شش جایزه اسکار و برنده جوایز بهترین طراحی هنری، بهترین فیلمبرداری و بهترین طراحی گریم شد و علاوه بر آن نامزد 13 جایزه گویا بود که هفت جایزه را از آن خود کرد.

"الهه هزارتوی جنگل" روایتگر افلیا دختر نوجوان عاشق کتاب است. او پس از سفری طولانی در دل جنگل باید به مادر خود در روستایی کوچک بپیوندد. مادر افلیا از همسر جدیدش ویدال افسر حکومت فرانکو باردار است. افلیا در راه جنگ با پروانه‌ای عجیب رو به رو می‌شود که با تعقیب او و از سر کنجکاوی به درون یک هزارتوی پیچ در پیچ سنگی می‌رود.