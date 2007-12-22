آغاز ویژه برنامه های بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس شهرداریها در هفته غدیر

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام و المسلمین حسن ناصری پور افزود: در این هفته برنامه هایی نظیر برپایی جشنهای بزرگ غدیر در شهرها، نشستها وهمایش های تخصصی با محوریت ارزیابی و بررسی وضعیت مدیریت شهری و شهرداریها، سخنرانی شهرداران پیش از خطبه های نماز جمعه و افتتاح یا کلنگ زنی طرحهای عمرانی شهرداریها برگزار می شود.

وی آذین بندی و نورافشانی شهرها، برگزاری مسابقات فرهنگی ، ورزشی ، هنری ، اعطای یکصد جهیزیه به یکصد زوج جوان نیازمند، واگذاری یکصد واحد مسکونی به خانواده های نیازمند ، اجرای طرح " از ولادت تا ولایت" ویژه نامگذاری فرزندان کارکنان شهرداریها ودهیاریها از میان القاب مشهور قرآنی و ائمه اطهار (ع) و برگزاری دوره های آموزشی برای شهرداران وکارکنان شهرداریها با محوریت ابعاد مدیریتی حضرت علی (ع) در سه استان خراسان رضوی ، قم و فارس را از دیگر برنامه های این هفته بر شمرد.

دبیر ستاد یکصدمین سال تاسیس شهرداریها در کشور گفت: تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بنیاد بین المللی غدیر در زمینه برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس شهرداریها در هفته غدیر سال جاری ابتدای آذر ماه به امضای مهندس سید مهدی هاشمی معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و حجت الاسلام و المسلمین ملک محمدی مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر رسیده بود.

وی افزود: به موجب این تفاهم نامه در هفته غدیر امسال که از دوم تا هشتم دی ماه 86 در سراسر کشور برگزار می شود، با توجه به دستورالعمل تهیه شده، برنامه های مشترکی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بنیاد بین المللی غدیر جهت برگزاری جشنهای هفته غدیر و بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس شهرداریها در کشور برگزار می شود.

به موجب تفاهم نامه مزبور اسامی روزهای هفته غدیر امسال به شرح ذیل نامگذاری شد:

یکشنبه 2/10/86 - 12 ذیحجه - هفته غدیر - شهرداری - سلامت اجتماعی - مشارکت مردمی

دوشنبه 3/10/86 -13 ذیحجه - هفته غدیر - شهرداری - مهرورزی - فرهنگ شهروندی - بلد طیبه

سه شنبه 4/10/86 -14 ذیحجه- هفته غدیر - شهرداری - عدالت محوری - عمران و آبادانی

چهارشنبه 5/10/86 -15 ذیحجه- هفته غدیر - شهرداری - خدمت رسانی - مدیریت بحران

پنجشنبه 6/10/86-16 ذیحجه - هفته غدیر - شهرداری - ترویج فرهنگ غدیر - ایثار و شهادت

جمعه 7/10/86-17 ذیحجه- هفته غدیر - شهرداری - شهر انتظار - شهروند منتظر

شنبه 8/10/86 - 18 ذیحجه -هفته غدیر - شهرداری - غدیر محور وحدت ملی و انسجام اسلامی