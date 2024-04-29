سوپرلیگی شدن تیم دانشگاهی ترکیه بادرخشش لژیونر تنیس روی میز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصلمند لژیونر تنیس روی میز کشورمان که در مرحله پلی آف رقابتهای لیگ دسته اول ترکیه به تیم دانشگاهی لفکه پیوسته بود، موفق شد همراه این تیم نائب قهرمان لیگ دسته اول ترکیه شود و به سوپر لیگ این کشور صعود کند.

در رقابتهای لیگ دسته اول ترکیه ۱۶ تیم برای رسیدن و صعود به سوپر لیگ با یکدیگر به رقابت پرداختند.

محمد اصلمند در ۱۲ دیدار پیاپی موفق شد با اقتدار ۳ بر صفر از سد تمامی رقبای خود بگذرد.

اصلمند در مصاف با دو نماینده قدرتمند تیم قهرمان رقابت های دسته اول ترکیه نیز با حساب ۳ بر صفر به برتری دست یافت اما نتوانست مانع شکست تیمش در دیدار پایانی شود.

محمد بوجاریان دیگر لژیونر پینگ پنگ کشورمان در لیگ دسته اول ترکیه به همراه تیم باشگاهی خود در جایگاه چهارم قرار گرفت و از صعود به سوپرلیگ بازماند.