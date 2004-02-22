8 هزار بخاري نفتي ليزري در مدارس روستايي كشور توزيع و نصب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، كارشناس بخش بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت

گفت: ميزان صرفه جويي ساليانه نفت سفيد با اجراي اين طرح ملي ، دو ميليون و 392 هزار و 833 ليتر است كه ارزش ريالي صرفه جويي ساليانه آن دو ميليارد و 943 ميليون ريال برآورده شده است.

مهندس "محمد ميرزايي" ، اشاعه فرهنگ مصرف بهينه سوخت و جلوگيري از اتلاف انرژي را از جمله اهداف اين طرح ملي عنوان كرد.

وي درباره راندمان بالاي بخاريهاي ليزري گفت: بخاري ليزري فاقد دودكش و مجهز به فن و سيستم ODS است كه قابل برنامه ريزي بوده و با تنظيم دماي مورد نظر ، ميزان مصرف سوخت (نفت سفيد) آن كنترل مي شود.

اين كارشناس راندمان اين نوع بخاريها را نزديك به صددرصد ذكر كرد و افزود: راندمان بالا در اين بخاريها موجب كاهش آلاينده هايي نظير مونوكسيد كربن و اكسيدهاي نيتروژن مي شود.

وي تعداد بخاريهاي توزيع شده در ميان مدارس در مناطق سردسير را از آغاز فصل سرماه تا پايان دي ماه امسال پنج هزار و 600 دستگاه و در مناطقه معتدل را دو هزار و 400 دستگاه عنوان كرد.

وي يادآورشد كه اين تعداد بخاري ليزري در سه مدل با متوسط مصرف 198/0 ، 247/0 و 328/0 ليتر در ساعت توليد و توزيع شده است.

به گفته ميرزايي متوسط مصرف بخاريهاي موجود در كشور 23/1 ليتر در ساعت است و راندمان آن نيز حدود 50 درصد برآورد شده است.