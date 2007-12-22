۱ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۰۱

معامله 505 تن ذرت و کنجاله در بورس کالای ایران

در نخستین روز معاملات هفتگی بورس کالای ایران، 505 تن انواع ذرت و کنجاله دانه‌های روغنی به ارزش یک میلیارد و 637 میلیون و 950 هزار ریال داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز شنبه بورس کالای ایران، یک هزار و 195 تن عرضه در مقابل 655 تن تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ کشاورزی در گروه ذرت، 285 تن ذرت دانه‌ای به صورت نقدی و سلف در 6 رینگ معاملاتی به ارزش 742 میلیون و 350 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 56 و 45 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در گروه کنجاله، 220 تن کنجاله سویا و کلزا به ارزش 895 میلیون و 600 هزار ریال به صورت نقدی و سلف در 2 رینگ معاملاتی معامله شد که از نظر وزن 44 و 55 درصد از کل بازار بود.

در گروه شکر 250 تن شکر سفید و در گروه جو نیز 100 تن جو دامی عرضه شد که تقاضایی برای آنها وجود نداشت.

