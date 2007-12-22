بی سوادی در گروه زیر 50 سال فارس ریشه کن می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، قدرت الله بخشی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه رشد با سوادی در استان از 49 درصد در سال 55 به 87 درصد در سال 85 افزایش یافته، افزود: با افزایش آمار سواد آموزی در سطح استان و اقدامات اساسی که در این بخش صورت گرفته فارس پنجمین استان باسواد کشور اعلام شد.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته در سال گذشته در سطح استان فارس 520 هزار نفر بی سواد و 650 هزارنفر کم سواد در سطح استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از چالش های موجود در بحث رشد بی سوای تحت پوشش قرار نگرفتن کامل کودکان لازم التعلیم است که این امر باعث تولید بی سوادی در سطح استان می شود.

مدیر نهضت سواد آموزی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود یادآورشد: ایجاد هفت کتابخانه سیار روستایی، راه اندازی241 کتابخانه ثابت روستایی و 241 مرکز یادگیری محلی از جمله اقدامات نهضت سوادآموزی این استان طی مدت اخیر است.

بخشی تصریح کرد: این استان در حال حاضر 500 آموزش یار دارد اما با توجه به حجم وسیع کار به یک هزار و 500 آموزش یار دیگر نیاز داریم اما با توجه به محدودیت بودجه ای و اعتبارات برای سال آینده آموزشیار جدید جذب نخواهیم کرد.