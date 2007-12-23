محمد یعقوبی درباره هدف از برپایی جشن ادبیات نمایشی ایران به خبرنگار مهر گفت: "کانون نمایشنامه‌نویسان خود را متولی رشد و افزایش سطح کیفی این نوع آثار می‌داند. به همین خاطر ما در این جشن تقسیم‌بندی خاصی قائل نشده‌ایم و هر اثر که اصول نمایشنامه‌نویسی را رعایت کرده باشد، می تواند در این مسابقه حضور پیدا کند."

وی ادامه داد: "ما در این جشن چشم‌انداز وسیع فرامرزی را در نظر گرفته‌ایم. یعنی هر نمایشنامه فارسی‌زبان را بررسی می‌کنیم و اگر یک متن نمایشی به زبان فارسی از افغانستان نیز به دستمان برسد، ما آن را به عنوان یکی از آثار شرکت‌کننده مورد بررسی قرار می‌دهیم. حتی ما در یک بخش به نمایشنامه‌های ترجمه شده نیز می پردازیم."

این نمایشنامه‌نویس درباره آثار نمایشی که در دو سال گذشته چاپ شده‌اند گفت: "ما در این جشن یک بخش را به بررسی نمایشنامه‌های چاپ شده اختصاص داده‌ایم. به این ترتیب که نیازی به اعلام علاقه نویسنده برای شرکت اثر در جشنواره نیست و ما تمام آثار چاپ شده را بررسی می‌کنیم و حتی امکان دارد نویسنده نیز از این موضوع تا روز اعلام نتایج باخبر نشود."

یعقوبی درباره برگزاری سمینار یا جلسات نقد و بررسی نمایشنامه‌های جشنواره توضیح داد: "در این جشن بخش بررسی آثار وجود ندارد. چون برگزاری این مراسم وقت زیادی از کانون نمایشنامه نویسان ایرانی می گیرد، اما در نظر داریم که پس از اتمام این مراسم تعدادی نشست های تخصصی برگزار کنیم و از این طریق متن های نمایشی را مورد بررسی قرار دهیم."

وی درباره اینکه برگزاری جشن ادبیات نمایشی چقدر می‌تواند به رشد نمایشنامه‌نویسی کمک کند گفت: "واقعیت این است که عرصه نمایشنامه‌نویسی در کشور ما جوان است. این جشن تشویقی برای نویسندگان فعال در عرصه نگارش متون نمایشی است. اینکه مخاطبان بدانند یک نمایشنامه جایزه گرفته آنها را در خرید راغب تر می کند."

دبیر جشن انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران تاکید کرد: "در سال‌های اخیر افزایش تعداد جشن‌ها و مراسم تقدیر از نویسندگان قصه و رمان در کشور به تشویق نویسندگان و رشد این بخش کمک کرده است. امیدوارم این اتفاق در بخش ادبیات نمایشی نیز بیفتد و به رشد کیفی آن کمک کند. چندی پیش خانواده ساعدی در پی اعطاء یک جایزه بود که امیدوارم عملی شود."