نمایشگاه اکسپو ظرفیتی برای تبادلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری پیش ازظهر دوشنبه در بازدید از غرفه مازندران در نمایشگاه اکسپو با اشاره به بازدید از رفه‌های استان مازندران در نمایشگاه اکسپو مازندران ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های کشاورزی گردشگری و صنایع دستی دارد.

وی با اشاره به وجود موانع فراروی تولیدات و صادرات محصولات کشاورزی در استان مازندران گفت نمایشگاه‌های نظیر اکسپو محیط مناسبی برای تبادل اقتصادی است و این نمایشگاه روی زنجیره ارزش تاکید کرده است.

وی بر لزوم آموزش دانشجویان دانشگاه‌های استان تاکید کرد و گفت این مسئله سبب می‌شود دانشجویان ما در آینده کارآفرین تبدیل شوند.

استاندار مازندران به عنوان یکی از ظرفیت مازندران در تمامی زنجیره‌ها بسیار زیاد است گفت باید تلاش کنم تا این ظرفیت به حد اعلای خود برسد