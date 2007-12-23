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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۱۳

وزیر علوم تحقیقات و فناوری:

منشور وحدت علمی حوزه و دانشگاه تهیه می‌شود

منشور وحدت علمی حوزه و دانشگاه تهیه می‌شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: وزیر علوم تحقیقات و فناوری از تهیه منشور وحدت علمی میان حوزه و دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مهدی زاهدی که برای دیدار با مراجع عظام تقلید و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به قم سفر کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه گسترش علوم اسلامی علاوه بر ایران در دیگر کشور‌ها نیز محققان ایرانی گام‌های مثبتی را برداشته‌‌اند که این گام‌ها باید روز به روز گسترده‌تر شود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تحول در حوزه‌ها تصریح کرد: این تحول باید در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم نیز صورت پذیرد و وزارت علوم آمادگی دارد تا به این‌گونه مراکز کمک کند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: مراکز علوم اسلامی باید وسیع‌تر و کاربردی‌تر در جامعه فعالیت کنند و ارتباط خود را با دیگر کشور‌ها نیز گسترش دهند.

وی در خصوص مقوله وحدت میان حوزه و دانشگاه گفت: در این زمینه منشوری میان شورای مدیریت حوزه علمیه قم و وزارت علوم به امضاء رسیده است که طی آن وحدت این دو نهاد عملی‌تر خواهد شد.

محمد مهدی زاهدی افزود: در تلاش هستیم تا تائیدیه شورای عالی انقلاب را نیز در خصوص این منشور بگیریم تا منشور پایدار و مستحکم‌تر باقی بماند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری همچنین از واحد‌های مختلف مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم بازدید کرد.

کد مطلب 609198

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