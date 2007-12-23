به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مهدی زاهدی که برای دیدار با مراجع عظام تقلید و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به قم سفر کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه گسترش علوم اسلامی علاوه بر ایران در دیگر کشور‌ها نیز محققان ایرانی گام‌های مثبتی را برداشته‌‌اند که این گام‌ها باید روز به روز گسترده‌تر شود .



وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تحول در حوزه‌ها تصریح کرد: این تحول باید در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم نیز صورت پذیرد و وزارت علوم آمادگی دارد تا به این‌گونه مراکز کمک کند .



وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: مراکز علوم اسلامی باید وسیع‌تر و کاربردی‌تر در جامعه فعالیت کنند و ارتباط خود را با دیگر کشور‌ها نیز گسترش دهند .



وی در خصوص مقوله وحدت میان حوزه و دانشگاه گفت: در این زمینه منشوری میان شورای مدیریت حوزه علمیه قم و وزارت علوم به امضاء رسیده است که طی آن وحدت این دو نهاد عملی‌تر خواهد شد .



محمد مهدی زاهدی افزود: در تلاش هستیم تا تائیدیه شورای عالی انقلاب را نیز در خصوص این منشور بگیریم تا منشور پایدار و مستحکم‌تر باقی بماند .



وزیر علوم تحقیقات و فناوری همچنین از واحد‌های مختلف مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم بازدید کرد .