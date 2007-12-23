تامین هزینه های دولت از محل مالیات با اجرای اصل 44 محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، داود دانش جعفری در پنجمین اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور در شیراز افزود: درآمدهای مالیاتی 36 درصد هزینه های جاری کشور را تامین کرد و نسبت درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته به هزینه های جاری را 5/36 درصد بوده است اما با توجه به اینگونه امور باید توجه داشت که تا تحقق تامین هزینه های دولت در قالب مالیاتها فاصله زیادی است که باید نسبت به کاهش این فاصله تمهیدات لازم اندیشیده شود .

وی افزود: در این راستا برای دسترسی به شاخصه های مناسب، مسئله اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را مد نظر قرار دادیم زیرا با این کار برخی از امور به عهده بخش خصوصی گذاشته خواهد شد که در پی آن می توان کاهش هزینه های دولت را نیز مشاهده کرد .

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در ادامه اجرای سلسله تمهیدات برای تامین هزینه ها از درآمد مالیاتی، مسئله کاهش فرارهای مالیاتی نیز مورد توجه قرار دارد، تصریح کرد: روشهای اخذ مالیات و تکنیکهای آن یکی از مسائل مهم و ضروری است که باید در بحث مالیات به آن توجه داشت .

دانش جعفری طرح مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از روش های مرسوم در بسیاری از کشورها در مسئله کاهش فرارهای مالیاتی دانست و افزود: در این طرح که امیدواریم به زودی اجرایی شود و اکنون نیز در حدود 100 کشور دنیا متداول است، مالیاتها بر اساس میزان مصرف اخذ می شود و بدین ترتیب درگیریهای مرسوم در خصوص بررسی میزان درآمد افراد نیز به وجود نخواهد آمد .

وی خاطرنشان کرد: در این نوع مالیات سبد مصرفی اقشار کم درآمد نیز مورد توجه قرار گرفته و آنها تا سقف تعریف شده ای از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.