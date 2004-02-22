آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد سخت گيرانه تر عمل كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه هندوستان تايمز، فاش شدن موضوع عبدالقادرخان در پاكستان نشان داد كه اين كشور، چين و كره شمالي به دلايل سياسي و يا اقتصادي براي گسترش سلاحهاي كشتار جمعي تلاش كرده اند.

اين روزنامه هندي با اشاره به شدت تاثير فعاليت هاي غير قانوني دانشمندان پاكستاني نوشت: فعاليت هاي غير قانوني پاكستان از آن جهت مورد اغماض قرار گرفت كه آمريكا در زماني طولاني به اشغال عراق سرگرم بود و تحت روابطي كه جزييات آن چندان مشخص نيست، اين كشور تحت مجازات هاي لازم قرار نگرفت.

به نوشته هندوستان تايمز، اعمالي كه پاكستان با همراهي برخي كشورهاي ديگر درحيطه تسليحات كشتار جمعي انجام دادند، سبب شد كه بسياري از قوانين مربوط به آژانس بين المللي انرژي اتمي نقض شود اما آژانس نيزعليرغم تمام انتظاراتي كه وجود داشت به اين مسئله بي تفاوت ماند.

اين روزنامه در ادامه آورده است: واكنش هند به اين مسائل بسيار كنترل شده بوده است. دولت هند چنين اعمالي را كه سبب ايجاد بازار سياه مي شود، خطرناك مي داند و همچنين به طور قاطعانه اعلام كرده است كه هرگز در مورد مسائل هسته اي با پاكستان در ارتباط نبوده است زيرا هند به خوبي مي داند كه مبادله غيرقانوني تكنولوژي هسته اي، سبب خواهد شد كه امنيت منطقه به خطر افتد و قوانين بين المللي نقض شود.

هندوستان تايمز پيشنهاد كرد براي جلوگيري از چنين مسائلي بايد آژانس بين المللي انرژي اتمي قوانين سخت گيرانه تري را درپيش بگيرد و كشورهاي غير عضو را نيز متعهد به تمكين از قوانين نمايد.