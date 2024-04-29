به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر علیرضا رهایی در آیین افتتاح موزه دانشگاه امیرکبیر، دنیای امروز را دنیای علم و فناوری توصیف کرد و افزود: آنچه که موجب تفوق و برتری کشورها محسوب می‌شود، میزان پیشرفت در زمینه‌های مرتبط با توسعه فناوری است و شاید بسیاری از معیارهایی که در دنیا مطرح بود، امروز تغییر یافته است.

وی ادامه داد: اگرچه که در کشورما شاید توجه دیر هنگامی به موضوع علم و فناوری شد ولی خوشبختانه در دو دهه اخیر با فرمایشات مقام معظم رهبری و تاسیس و توسعه حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری، جهشی در این حوزه‌ها رخ داد و آن عقب ماندگی‌ها که شاید در سال‌های اولیه مطرح بود تا حد زیادی جبران شده و خواهد شد.

رهایی با بیان اینکه کشور در مسیر تحولی در این حوزه قرار گرفته است، یادآور شد: ایجاد معاونت علمی و پارک‌های فناوری، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تولید محصولات دانش بنیان دستاورد این فعالیت‌ها است.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به شعارهای سالانه با بیان اینکه در سال‌های اخیر این شعارها به سمت اقتصاد دانش بنیان و صنعت دانش بنیان سوق داده شده است، خاطرنشان کرد: با این اقدام، ملزومات تحقق این شعارها مطرح شد که چه تحقیقات و توسعه‌ای رخ دهد تا صنعت دانش بنیان محقق شود. اگر به شعار امسال که جهش تولید با مشارکت مردم توجه کنیم، مجددا موضوع تولید مورد توجه قرار گرفته است.

وی این تولید را شامل تولید دانش بنیان ذکر کرد و ادامه داد: از این رو هم‌ نقش معاونت به عنوان سیاست گذار برجسته است و هم نقش دانشگاه ها در مسیر تولید دانش بنیان باید فعالیت و پتانسیل خود را در این مسیر هدایت کنند و در این زمینه دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از دیرباز در حوزه‌های پروژه‌های صنعتی فعال بوده است و به اعتقاد به اینکه همه پتانسیل دانشگاه را باید در توسعه صنعت قرار دهد، نقش مهم و برجسته ای در تحقق این شعار خواهد داشت.

رهایی تاکید کرد: همکاری های بزرگی که ما با صنایع مختلف هوایی، دریایی، بخش های مرتبط با انرژی و نفت و پتروشیمی داریم، موید آن است که عزم دانشگاه جزم است تا امکانات خود را در مسیر توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان قرار دهد تا نقش مهمی در تحول اقتصاد دانش بنیان داشته باشد.

وی با اشاره به ارتباطات این دانشگاه با معاونت علمی، خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر جلساتی را برگزار کردیم و مراسم امروز نیز مبدا تحولی در این همکاری جدی است و امیدواریم از این زمینه های همکاری بیشترین بهره را ببریم.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز معلم، ابراز امیدواری کرد که اساتید این دانشگاه و سایر دانشگاه ها با درک شرایط خطیر امروز، مشاهده می کنند که کشور و نظام در یک موقعیت ویژه قرار گرفته است؛ از یک سو هجوم دولت‌های استکباری با اعمال تحریم‌ها علیه کشور و از سوی دیگر فشارهایی که بر ملت مظلوم فلسطین ایجاد و باعث شده مردم فلسطین شهدای بسیار زیادی به جهان اسلام تقدیم کنند.

ربیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در این شرایط خطیر موضوعات و همکاری ها و استفاده از امکانات کشور به صورت بهینه قطعا بسیار مهم و جدی است و مسوولیت همه ما در این زمینه مهم تلقی می‌شود.