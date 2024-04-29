به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت در نشست تخصصی با رئیس و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، اظهار داشت: تمام دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه خدمات‌رسان به همراه معاونت عمرانی استانداری حداکثر تا پایان ماه جاری فرصت دارند که سهم همه اعتبارات خود را در وزارتخانه‌های مربوطه مشخص و نتایج پیگیری را اطلاع دهند.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه معاونت‌های عمرانی و اقتصادی استانداری هرچه سریع‌تر وضعیت قانون بودجه و همه اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای را مشخص کنند.

استاندار لرستان با بیان اینکه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه حتماً تأکیدات لازم را درباره تقسیم کار دستگاه‌ها و نحوه جذب اعتبارات از وزارتخانه‌ها را خواهم داد، بیان کرد: باتوجه‌به دستورات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی به مناطق محروم، تمامی نقاط استان اعم از محروم و غیر محروم باید مشخص شوند تا بدانیم در چه نقاطی چه خدمات و کارهایی نیاز است.

شفقت، افزود: هر دستگاهی باید قانون بودجه را به‌خوبی مطالعه کند تا بداند چه وظایفی را در نحوه خدمات‌رسانی و اینکه چگونه می‌تواند از وزارتخانه مربوطه سهم همه اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی را دریافت کند.