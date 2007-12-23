برگزاری رایانه ای انتخابات ضرورتی منطقی در ارتقای سرعت و امنیت است

نصرت الله لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند در خصوص تأمین امنیت انتخابات عنوان کرد: در برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای، تهیه و طراحی نرم افزاری جامع با قابلیت هک نشدن و امکان برقراری ارتباط همزمان در حوزه های انتخابیه کشور، امری ضروری و بسیار عظیم در عرصه امنیت، دقت و سرعت انتخابات خواهد بود.

وی از قابل پردازش نبودن شمارش آراء اسامی متشابه و زبان های نوشتاری مختلف در سیستم نرم افزاری موجود کشور به عنوان یکی از مشکلات فراروی شمارش آرا به صورت رایانه ای دانست و افزود: با توجه به اینکه کشور ما تنها عضوی از شبکه اینترنت است و دارای سیستم مستقل اینترنتی نیست شمارش آرا به صورت اینترنتی نیازمند انجام کارشناسی های متعدد است.

لطفی با اشاره به ثبت آرای هشتمین انتخابات مجلس به صورت شمارش سنتی تصریح کرد: در فرصتی 15 روزه سیستم و مشکلات موجود ‌توسط کارشناسان بررسی می شود و در صورت مثبت ارزیابی شدن سیستم نرم افزاری موجود برخی از حوزه های انتخابیه بزرگ به موازات شمارش دستی آرا مجاز به شمارش رایانه ای نیز خواهند بود.

مدیر کل نظارت و امور استان های شورای نگهبان با بیان اینکه برگزاری کامل انتخابات به صورت رایانه ‌ای در دست کارشناسی است، عنوان کرد: انتخابات شامل مراحل ثبت نام داوطلبین، استعلام از مراجع چهار گانه در خصوص سوابق داوطلبین، تجمیع صورت جلسات، اخذ رای و شمارش آراست که در این دوره در خصوص اجرای یارانه ای انتخابات سه مرحله نخست مورد موافقت قرار گرفته است.