۱ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۲۸

آسمان تهران فردا صاف تا نیمه ابری است

سازمان هواشناسی آسمان تهران را طی 24 ساعت آینده ، صاف تا نیمه ابری با کمینه و بیشینه 3- و 6 درجه سانتی گراد پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای ایلام ، بوشهر، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم ، کرمانشاه ، کهگیلویه و لرستان صاف در بعضی ساعات وزش باد ، استانهای آذربایجان شرقی و غربی و زنجان نیمه ابری در بعضی ساعات وزش باد ، هرمزگان صاف درطول روز وزش باد در شهرهای شمالی نیمه ابری و یزد ابری با احتمال بارش بتدریج وزش باد پیش بینی می شود.

استان اردبیل صاف تا نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی ، اصفهان صاف همراه با غبار صبحگاهی ، چهارمحال بختیاری کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد ، خراسان رضوی صاف همراه با مه صبحگاهی ، خراسان شمالی نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی ، کرمان نیمه ابری در پاره ای نقاط بارش پراکنده وزش باد و آسمان گیلان نیز نیمه ابری خواهد بود.

آسمان تهران ( با کمینه و بیشینه 3- و 6 درجه سانتی گراد )، مرکزی و همدان صاف تا نیمه ابری پیش بینی می شود.

