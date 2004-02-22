آخرين نتايج شمارش آراي تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، مستقر در فرمانداري تهران اسامي نفرات اول تا چهلم اين فهرست به شرح زير است:
1- غلامعلي حداد- عادل 96618 راي
2- احمد توكلي - 84403 راي
3- اميرضا خادم - 73991 راي
4- سيد محمد مهدي طباطبايي شيرازي - 70243 راي
5- احمد احمدي - 67186 راي
6- حسين مظفر - 62766 راي
7- محمد خوش چهره جمالي - 61345 راي
8- فياض بخش - 61293 راي
9-سعيد ابوطالب - 60752 راي
10- عماد افروغ - 60366 راي
11- داوود دانش جعفري - 59574 راي
12- عليرضا زاكاني - 56614 راي
13- لاله افتخاري - 56529 راي
14- شيخ الاسلام - 55854 راي
15-اختري - 55447 راي
16- الهام امين زاده - 55216 راي
17- فاطمه آليا - 54487 راي
18- نجابت - 54262 راي
19-فضل الله موسوي - 54241 راي
20- رياض - 53433 راي
21- نادران - 52871 راي
22- كاتوزيان- 52791 راي
23- رهبر- 52066 راي
24- مصباحي مقدم -51342 راي
25- سروري - 51186 راي
26- متكي- 50916راي
27- فدايي- 50408 راي
28- كوچك زاده - 50244 راي
29-كد خدايي - 47454 راي
30- عباس پور تهراني فرد - 42597 راي
31- كروبي - 28557 راي
32- غفوري فرد - 24693 راي
33- انصاري - 22175 راي
34- محجوب - 21163 راي
35- جلودارزاده 19071 راي
36- عباس پور تهراني اصل - 15572 راي
37- كديور - 15109 راي
38- دعايي - 9743 راي
39- مير محمد صادقي - 9003 راي
40- راستگو - 8578 راي
لازم به ذكراست از اين فهرست 11 نفر اول موفق به كسب بالاتر از يك چهارم آراي شمارش شده اند.
داوطلبيني كه در پايان شمارش آرا كمتر از يك چهارم آراي ماخوذه را به دست آورند بايد در دور دوم انتخابات شركت كنند.
از تعداد 3341 صندوق موجود در حوزه انتخابيه تهران بزرگ ، تاكنون 661 صندوق در سايت مركزي فرمانداري تجميع شده است كه 236 هزار و 368 راي از اين تعداد صندوق اخذ گرديده است.
کد مطلب 60922
نظر شما