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۳ دی ۱۳۸۶، ۹:۳۱

اولین گردهمایی اساتید اخلاق حوزه علمیه قم برگزار می شود

اولین گردهمایی اساتید اخلاق حوزه علمیه قم برگزار می شود

مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه قم گفت: اولین گردهمایی اساتید اخلاق حوزه علمیه قم به همت ستاد اعزام اساتید اخلاق دی ماه در قم برگزار می شود.

حجت الاسلام حق جو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: اولین گردهمایی اساتید اخلاق حوزه علمیه قم با هدف برگزاری دوره توجیهی و کارگاههای آموزشی، دی ماه در قم برگزار می شود. این گروه از اساتید پس از گذراندن دوره های آموزشی، به مدارس علمیه خواهران و برادران سراسر کشور اعزام می شوند.

وی افزود: تاکنون بیش از 150 استاد اخلاق در سطوح مختلف عالی تا مقدماتی در حوزه علمیه قم شناسایی شده اند که براساس برنامه های ستاد اعزام اساتید اخلاق توسط مرکز مشاوره حوزه علمیه قم به مدارس علمیه سراسر کشور اعزام خواهند شد.

کد مطلب 609220

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